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Штучний інтелект оцінив бій Усика з Ф'юрі: хто переміг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Штучний інтелект оцінив бій Усика з Ф'юрі: хто переміг
Бій Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика
фото з відкритих джерел

Рішення штучного інтелекту не вплинуло на результат бою – це був експеримент

Вперше в історії за боксом стежив суддя зі штучним інтелектом. Мова йде про поєдинок українського боксера, чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, WBC Олександра Усика та британця Тайсона Ф’юрі. Результат повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

Хоча на офіційних записках суддів було тричі 116-112, штучний інтелект нарахував 118-112 на користь Усика.

Зазначимо, що рішення штучного інтелекту не вплинуло на результат бою Усика з Ф’юрі – це був еволюційний експеримент.

Експериментальна таблиця результатів бою на базі ШІ
Експериментальна таблиця результатів бою на базі ШІ
джерело: Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі X

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

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Теги: Олександр Усик суддя штучний інтелект бокс бій перемога

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