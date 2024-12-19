Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо
Комп'ютерна гра Stalker 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі
фото з відкритих джерел

«Stalker 2: Серце Чорнобиля може стати «українським «Відьмаком» і репрезентувати українську культуру за кордоном»

Українська відеогра Stalker 2: Серце Чорнобиля від розробників GSC Game World веде переговори щодо екранізації від Netflix.
Про це розповів власник компанії GSC Game World Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes.

За словами Кріппи інвестиції в Stalker 2: Серце Чорнобиля становлять десятки мільйонів доларів.

Після покупки GSC Game World у 2020 році Кріппа самостійно фінансував проєкт. З того часу команда зросла від 65 до 470 людей.

«Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня», – розповів Максим Кріппа.

Інвестор задоволений релізом, оскільки попри баги і критичні помилки, які були в грі до першого оновлення, вона все ж є вдалою і має хороший геймплей.

Станом на час написання новини відеогра Stalker 2: Серце Чорнобиля має понад 72 тис. рецензій в ігровому магазині Steam, з них понад 56 тис. рецензій – схвальні (86 %).

Кріппа вважає що Stalker 2: Серце Чорнобиля може стати «українським «Відьмаком» і репрезентувати українську культуру за кордоном. Він додав, що зараз ведуть переговори з Netflix про екранізацію відеогри. Інвестор сказав, що окрім очікуваного мультиплеєру гра з'явиться на «інших платформах».

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з'явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп'ютерна гра Stalker 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam.

До слова, народні депутати під час засідання Верховної Ради з трибуни привітали вихід української відеогри Stalker 2: Серце Чорнобиля. Напередодні релізу гри підтримку проєкту висловили й інші українські політики. Зокрема, привітання на адресу команди розробників прозвучали від глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Читайте також:

Теги: інвестиції інтернет українці Forbes переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойко опублікував нове відео у TikTok
Після походу до СБУ Бойко назвав Путіна воєнним злочинцем та звернувся до українців
17 грудня, 15:53
Композиція «Сухопутні війська» – про юнака, який проходить через усі труднощі служби в піхоті й стає справжнім чоловіком
Реп для фронту: військовослужбовець присвятив пісню Сухопутним військам ЗСУ
12 грудня, 16:27
Путін хоче діалогу на основі Стамбульських домовленостей
Кремль зробив заяву щодо мирних переговорів з Україною: чого хоче Путін
8 грудня, 15:48
Частина українців повернулась з Польщі додому
Варшава провела підрахунок українських біженців
6 грудня, 04:18
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі соціальний проєкт
3 грудня, 15:58
Сирійський диктатор Башир Асад в усьому підтримував свого російського колегу. Втім, «друг Путін» може зробити його розмінною монетою?
Путін втрачає Асада? Що відбувається в Сирії і до чого тут Україна Геополітика
3 грудня, 07:07
Перемога України – це посилення безпеки Польщі
Перемога України – це посилення безпеки Польщі
2 грудня, 19:19
Українців затримали ще у вівторок, 26 листопада, але наразі більш конкретної інформації про справу та розслідування навести неможливо
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Під час всеукраїнської акції «Запали свічку» кожен охочий може покласти запалену свічку на своєму підвіконні
Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів
23 листопада, 16:00

HiTech

Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо
Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо
У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
«Питання безпеки». ЄС планує створити альтернативу Starlink
«Питання безпеки». ЄС планує створити альтернативу Starlink
«Просто додай води»: науковці змогли продовжити термін служби літієвих батарей на 750%
«Просто додай води»: науковці змогли продовжити термін служби літієвих батарей на 750%
Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ
Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ
Маск оголосив про зміну штаб-квартири SpaceX
Маск оголосив про зміну штаб-квартири SpaceX

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
49K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
21K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua