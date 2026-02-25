Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю

Силовикам дадуть більше доступу до даних і нові механізми боротьби з фінансовими злочинами

Німеччина має намір модернізувати ключові органи безпеки та активніше використовувати штучний інтелект для боротьби з організованою злочинністю, зокрема з відмиванням грошей, фінансовими махінаціями та наркозлочинністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Німецькі міністерства фінансів, внутрішніх справ і юстиції планують реформувати митну службу та Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA). Передбачається розширення їхніх технічних можливостей, правових інструментів і збільшення штату співробітників.

За даними BKA, організована злочинність залишається однією з найбільших загроз внутрішній безпеці країни. У 2024 році збитки від її діяльності становили 2,64 млрд євро. «Ми гарантуємо, що слідчі органи завдадуть злочинцям найболючішого удару: по їхніх грошах», – заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Уряд планує пришвидшити конфіскацію активів сумнівного походження, включаючи готівку, дорогі автомобілі та нерухомість. Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт зазначив, що BKA отримає більше персоналу, повноважень і виконавчих інструментів для протидії злочинним мережам.

Також передбачено створення спільних центрів аналізу даних та слідчих груп між митницею та BKA для боротьби з відмиванням коштів і наркотрафіком. Клінгбайль заявив, що обидві структури отримають доступ до даних одна одної та зможуть використовувати штучний інтелект для ідентифікації підозрюваних і аналізу великих масивів інформації.

Міністерка юстиції Стефані Хубіг наголосила, що організована злочинність підриває довіру до верховенства права і не повинна залишатися безкарною. За її словами, злочинців необхідно швидко ідентифікувати, притягувати до відповідальності та карати.

