Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Уряд планує створити спільні слідчі групи та прискорити вилучення підозрілих активів
фото з відкритих джерел

Силовикам дадуть більше доступу до даних і нові механізми боротьби з фінансовими злочинами

Німеччина має намір модернізувати ключові органи безпеки та активніше використовувати штучний інтелект для боротьби з організованою злочинністю, зокрема з відмиванням грошей, фінансовими махінаціями та наркозлочинністю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Німецькі міністерства фінансів, внутрішніх справ і юстиції планують реформувати митну службу та Федеральне кримінальне відомство Німеччини (BKA). Передбачається розширення їхніх технічних можливостей, правових інструментів і збільшення штату співробітників.

За даними BKA, організована злочинність залишається однією з найбільших загроз внутрішній безпеці країни. У 2024 році збитки від її діяльності становили 2,64 млрд євро. «Ми гарантуємо, що слідчі органи завдадуть злочинцям найболючішого удару: по їхніх грошах», – заявив міністр фінансів Ларс Клінгбайль.

Уряд планує пришвидшити конфіскацію активів сумнівного походження, включаючи готівку, дорогі автомобілі та нерухомість. Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт зазначив, що BKA отримає більше персоналу, повноважень і виконавчих інструментів для протидії злочинним мережам.

Також передбачено створення спільних центрів аналізу даних та слідчих груп між митницею та BKA для боротьби з відмиванням коштів і наркотрафіком. Клінгбайль заявив, що обидві структури отримають доступ до даних одна одної та зможуть використовувати штучний інтелект для ідентифікації підозрюваних і аналізу великих масивів інформації.

Міністерка юстиції Стефані Хубіг наголосила, що організована злочинність підриває довіру до верховенства права і не повинна залишатися безкарною. За її словами, злочинців необхідно швидко ідентифікувати, притягувати до відповідальності та карати.

Нагадаємо, що Ватикан вирішив поєднати традицію з новими технологіями. Для відвідувачів богослужінь запускає систему синхронного перекладу, яка працює на основі штучного інтелекту. Тепер учасники святої меси зможуть слухати або читати переклад одразу 60 мовами. Сама ідея полягає в тому, щоб зробити літургію зрозумілішою для паломників незалежно від їхньої мови.

Читайте також:

Теги: Німеччина штучний інтелект злочинність поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ отримав генератори різної потужності – від 66 кВт до 110 кВт
Київ отримав генератори від міста-побратима Гамбурга
Сьогодні, 15:08
Пісторіус наголосив, що такий союз не замінює НАТО, а лише підсилює європейську опору Альянсу
Пісторіус пропонує ЄС створити власну мегарозвідку
20 лютого, 19:17
Глава міністерства оборони Бельгії Тео Франкен назвав нерозумними заяви Мерца про ядерне стримування
Міністр оборони Бельгії розкритикував Мерца через заяви про ядерне стримування
19 лютого, 15:18
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність захисту дітей від надмірного часу онлайн
Мерц підтримав ідею обмежити доступ дітей до соцмереж
18 лютого, 15:51
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії: що відомо
13 лютого, 21:24
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
Пацієнти звернулися до суду з позовами проти розробника медичного інструмента, що використовує штучний інтелект
Штучний інтелект в медицині покалічив десятки пацієнтів
10 лютого, 17:53
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
7 лютого, 04:59
Вчителі згенерували за допомогою ШІ 4 тис. завдань у застосунку «Мрія»
У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ для вчителів: деталі
29 сiчня, 19:11

HiTech

Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Google запустила віртуальну фотостудію
Google запустила віртуальну фотостудію
Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18
Apple підготував перехід на eSIM у всій лінійці iPhone 18

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua