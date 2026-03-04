Головна Техно HiTech
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
Компанія обговорює застосування штучного інтелекту у незасекречених мережах НАТО
Альянс може розгорнути технології OpenAI у незасекречених мережах після угоди компанії з Пентагоном

Компанія OpenAI розглядає можливість укладення контракту з НАТО для використання своєї технології штучного інтелекту в мережах Альянсу. Йдеться про розгортання систем на так званих «незасекречених» мережах організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовника агентства, обговорення потенційної угоди розпочалося через кілька днів після того, як компанія-розробник ChatGPT оголосила про розширення співпраці з американськими оборонними структурами.

Під час внутрішньої зустрічі з представниками НАТО генеральний директор OpenAI Сем Альтман спочатку заявив про можливість розгортання технологій компанії у всіх засекречених мережах Альянсу. Згодом представниця OpenAI уточнила, що йдеться лише про використання цих систем у незасекречених мережах НАТО.

OpenAI, серед інвесторів якої – Microsoft та Amazon, минулого тижня повідомила про домовленість із Пентагоном щодо розгортання своєї технології в засекреченій мережі Міністерства оборони США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився припинити співпрацю уряду з компанією Anthropic.

Після укладення угоди з Пентагоном OpenAI оприлюднила оновлену заяву щодо принципів використання своїх систем. У ній зазначено, що технології компанії «не повинні навмисно використовуватися для внутрішнього спостереження за громадянами та резидентами США».

У компанії також повідомили, що Пентагон підтвердив: послуги штучного інтелекту не використовуватимуться розвідувальними структурами, зокрема Агентством національної безпеки США.

Раніше стало відомо, що Німеччина має намір модернізувати ключові органи безпеки та активніше використовувати штучний інтелект для боротьби з організованою злочинністю, зокрема з відмиванням грошей, фінансовими махінаціями та наркозлочинністю.

