США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері

Апарат DART AE розігнався до 8 Махів під час тестового польоту, це у 8 разів швидше звуку

У США відбулося випробування гіперзвукового літального апарата DART AE, повністю виготовленого з високотемпературних сплавів за допомогою 3D-друку. Проєкт реалізує компанія Hypersonix Launch Systems, яка розробляє автономні апарати нового класу для польотів на екстремальних швидкостях і великих висотах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Newatlas.

Гіперзвуковим вважається політ зі швидкістю понад 5 Махів – це більш ніж у п’ять разів швидше за швидкість звуку. Під час тесту апарат довжиною 3,5 метра досяг швидкості 8 Махів. За розрахунками розробників, у майбутньому він зможе розганятися до 12 Махів.

DART AE став першим у світі гіперзвуковим апаратом, повністю надрукованим на 3D-принтері з використанням спеціальних високотемпературних сплавів. Він оснащений прямоточним повітряно-реактивним двигуном SPARTAN, який працює на водневому паливі. Розробники зазначають, що така система підвищує ефективність тяги на високих швидкостях, а єдиним продуктом згоряння є вода.

Запуск здійснили для перевірки технологій 3D-друку, матеріалів і автономних систем наведення в умовах реального гіперзвукового польоту. Отримані дані планують зіставити з попередньо створеними цифровими моделями.

Ракета-носій HASTE компанії Rocket Lab вивела DART AE масою 300 кг на суборбітальну траєкторію та розігнала до 5 Махів. Після цього у верхніх шарах атмосфери запустився двигун SPARTAN. На висоті близько 26 кілометрів апарат продовжив політ, пролетів приблизно 1000 кілометрів і приводнився в Атлантичному океані.

До слова, головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив відео випробувань нової української балістичної ракети FP-7. Це балістична ракета класичної конструкції, розрахована на ураження ворожих цілей на середніх дистанціях. За аеродинамічною схемою та принципами керування, як зазначають розробники, FP-7 є «клоном» радянських ракет 48Н6, які Росія застосовує у складі зенітних ракетних комплексів С-400.