Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів

Дефіцит чипів, спричинений стрімким зростанням попиту через розвиток штучного інтелекту та дата-центрів, уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів

Конфлікт може порушити постачання гелію та інших критичних матеріалів для напівпровідників

Війна в Іран може порушити постачання ключових матеріалів, необхідних для виробництва напівпровідників. Про можливі ризики попередили представники південнокорейської індустрії мікрочипів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

За словами депутата правлячої партії Південної Кореї Кім Йонг-бе, тривале загострення на Близькому Сході може призвести до перебоїв із постачанням матеріалів, які використовуються у виробництві мікрочипів.

Він зробив таку заяву після зустрічі з керівниками провідних технологічних компаній, зокрема Samsung Electronics, а також представниками галузевих асоціацій. «Посадовці підняли питання, що виробництво напівпровідників може бути порушене, якщо деякі ключові матеріали не вдасться отримувати з Близького Сходу», – заявив він під час брифінгу для журналістів.

Як приклад він навів гелій: один із критично важливих ресурсів для виробництва чипів. Цей газ використовується для охолодження обладнання під час виробничого процесу, а його альтернатив наразі не існує.

Гелій виробляють лише кілька країн світу, серед яких одним із ключових постачальників є Катар. Попередження пролунали на тлі вже існуючих проблем у світовому ланцюгу постачання чипів. Попит на напівпровідники різко зріс через розвиток систем штучного інтелекту та будівництво центрів обробки даних.

Через це дефіцит чипів уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів. Водночас окремі компанії заявили, що наразі не очікують серйозних перебоїв у своїй роботі.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Аналітики зазначають, що конфлікт на Близькому Сході може серйозно вплинути на світові ринки енергоносіїв. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.