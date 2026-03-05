Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
Дефіцит чипів, спричинений стрімким зростанням попиту через розвиток штучного інтелекту та дата-центрів, уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів
фото: Reuters

Конфлікт може порушити постачання гелію та інших критичних матеріалів для напівпровідників

Війна в Іран може порушити постачання ключових матеріалів, необхідних для виробництва напівпровідників. Про можливі ризики попередили представники південнокорейської індустрії мікрочипів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

За словами депутата правлячої партії Південної Кореї Кім Йонг-бе, тривале загострення на Близькому Сході може призвести до перебоїв із постачанням матеріалів, які використовуються у виробництві мікрочипів.

Він зробив таку заяву після зустрічі з керівниками провідних технологічних компаній, зокрема Samsung Electronics, а також представниками галузевих асоціацій. «Посадовці підняли питання, що виробництво напівпровідників може бути порушене, якщо деякі ключові матеріали не вдасться отримувати з Близького Сходу», – заявив він під час брифінгу для журналістів.

Як приклад він навів гелій: один із критично важливих ресурсів для виробництва чипів. Цей газ використовується для охолодження обладнання під час виробничого процесу, а його альтернатив наразі не існує.

Гелій виробляють лише кілька країн світу, серед яких одним із ключових постачальників є Катар. Попередження пролунали на тлі вже існуючих проблем у світовому ланцюгу постачання чипів. Попит на напівпровідники різко зріс через розвиток систем штучного інтелекту та будівництво центрів обробки даних.

Через це дефіцит чипів уже впливає на виробництво смартфонів, комп’ютерів і автомобілів. Водночас окремі компанії заявили, що наразі не очікують серйозних перебоїв у своїй роботі.

До слова, удари США та Ізраїлю по Ірану спричинили різке зростання цін на енергоносії та підвищили ризик глобальної економічної кризи. Аналітики зазначають, що конфлікт на Близькому Сході може серйозно вплинути на світові ринки енергоносіїв. Найбільший ризик пов’язаний із перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту транспортування нафти. Через неї проходить приблизно 20% світового експорту цього ресурсу.

Читайте також:

Теги: Іран війна технології криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вадим Тихоновський загинув як герой, врятувавши чотирьох побратимів
Фотограф і кінооператор загинув на фронті, рятуючи побратимів. Згадаймо Вадима Тихоновського
Сьогодні, 09:00
Володимир Зеленський висловив співчуття лідеру Об'єднаних Арабських Еміратів
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
3 березня, 13:40
У США не побачили передумов для швидкої зміни режиму
Посадовці США засумнівалися у швидкому падінні режиму в Ірані
2 березня, 13:33
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
2 березня, 03:51
Найскладнішою виглядає ситуація з Ормузькою протокою
Ескалація на Близькому Сході: які ризики для України?
1 березня, 17:47
Війська РФ імітуватимуть «успіхи» за допомогою прапорів у тилових селах
Росія наказала вішати триколори у тилових селах до річниці вторгнення – Сили оборони
18 лютого, 18:26
Під час розбору завалів у зруйнованій вибухом будівлі військової комендатури вже знайшли 3-х загиблих
Смертельний вибух у Ленінградській області: військова комендатура окупантів перетворилася на руїни
17 лютого, 15:37
Місія зосередиться на ефективному використанні вже існуючих ресурсів союзників
НАТО розпочало військову місію в Арктиці: подробиці
11 лютого, 15:13
Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії
Міністр фінансів США пояснив, за якої умови можливе посилення санкцій проти РФ
6 лютого, 09:12

HiTech

Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Google запустила віртуальну фотостудію
Google запустила віртуальну фотостудію

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua