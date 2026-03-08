Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників

Технології допоможуть молодим людям в Китаї ефективніше демонструвати свої навички

Цього року ринок праці Китаю поповнить рекордна кількість випускників університетів – 12,7 млн осіб, що перевищує населення Бельгії. На тлі зростаючої економічної невизначеності уряд КНР оголосив про стратегію активного використання штучного інтелекту як головного інструменту для створення робочих місць та модернізації традиційних професій. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністр людських ресурсів та соціального забезпечення Ван Сяопін під час щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників зазначила, що технології допоможуть молодим людям ефективніше демонструвати свої навички та відкриють нові канали зайнятості в різних галузях промисловості.

Основний акцент державна політика робитиме на розвитку професійних компетенцій у секторах, що стрімко розвиваються, зокрема в «економіці низьких висот», виробництві електромобілів та безпосередньо у сфері розробки ШІ. Щоб подолати розрив між освітою та вимогами ринку, Пекін запроваджує масштабні програми стажування та навчання. Загалом уряд Китаю поставив амбітне завдання створити понад 12 млн нових робочих місць у містах до кінця 2026 року, утримуючи середній рівень безробіття в межах 5,5% протягом наступних п'яти років.

