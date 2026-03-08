Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
фото з відкритих джерел

Технології допоможуть молодим людям в Китаї ефективніше демонструвати свої навички

Цього року ринок праці Китаю поповнить рекордна кількість випускників університетів – 12,7 млн осіб, що перевищує населення Бельгії. На тлі зростаючої економічної невизначеності уряд КНР оголосив про стратегію активного використання штучного інтелекту як головного інструменту для створення робочих місць та модернізації традиційних професій. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Міністр людських ресурсів та соціального забезпечення Ван Сяопін під час щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників зазначила, що технології допоможуть молодим людям ефективніше демонструвати свої навички та відкриють нові канали зайнятості в різних галузях промисловості.

Основний акцент державна політика робитиме на розвитку професійних компетенцій у секторах, що стрімко розвиваються, зокрема в «економіці низьких висот», виробництві електромобілів та безпосередньо у сфері розробки ШІ. Щоб подолати розрив між освітою та вимогами ринку, Пекін запроваджує масштабні програми стажування та навчання. Загалом уряд Китаю поставив амбітне завдання створити понад 12 млн нових робочих місць у містах до кінця 2026 року, утримуючи середній рівень безробіття в межах 5,5% протягом наступних п'яти років.

Нагадаємо, Федеральний суд присяжних у Сан-Франциско визнав винним колишнього інженера Google Ліньвея Діна у крадіжці комерційних секретів у сфері штучного інтелекту на користь двох китайських компаній. 

38-річного громадянина Китаю засудили за сім пунктів економічного шпигунства та сім пунктів крадіжки комерційної таємниці. Прокурори заявили, що Дін викрав тисячі сторінок конфіденційної інформації, пов’язаної з апаратною та програмною інфраструктурою Google для навчання великих моделей штучного інтелекту.

Раніше стало відомо, Ватикан вирішив поєднати традицію з новими технологіями. Для відвідувачів богослужінь запускає систему синхронного перекладу, яка працює на основі штучного інтелекту.

Тепер учасники святої меси зможуть слухати або читати переклад одразу 60 мовами. Сама ідея полягає в тому, щоб зробити літургію зрозумілішою для паломників незалежно від їхньої мови.

Теги: технології безробіття Китай штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вкрай занепокоєний ескалацією, яка охопила регіон Перської затоки
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
2 березня, 14:37
Пекін заявив про захист інтересів після оголошення нових мит США
Китай відреагував на нові мита Трампа
23 лютого, 08:08
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
21 лютого, 23:14
Канцлер ФРН розпочне переговори з Китаєм щодо економіки та безпеки
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
20 лютого, 19:42
Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних та виробничих приміщеннях
У Києві викрито схему постачання неякісних грілок для прикордонників: деталі справи
17 лютого, 16:50
Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
Китай захопить російську територію: Каспаров назвав умову
17 лютого, 12:09
Супутникові знімки секретних ядерних об'єктів свідчать про зусилля Пекіна з розширення свого арсеналу
Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT
16 лютого, 06:41
Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на Сі Цзіньпіна
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
11 лютого, 13:00

HiTech

Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
Китай залучить ШІ для працевлаштування рекордної кількості випускників
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
Війна в Ірані поставила під загрозу глобальне виробництво чипів
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
НАТО розглянуло використання ChatGPT у своїх мережах
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
США випробували гіперзвукову ракету, надруковану на 3D-принтері
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua