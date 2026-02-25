Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Google заявила про масштабне кібершпигунство через Google Sheets
фото: Reuters

Компанія заявила про атаки на щонайменше 53 організації у 42 країнах та відключення інфраструктури кіберугруповання

Компанія Google заявила про припинення діяльності пов’язаного з Китаєм хакерського угруповання, яке зламало десятки організацій по всьому світу та використовувало сервіси Google для шпигунства і викрадення даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про групу, яку відстежують під назвами UNC2814 і Gallium. За даними Google Threat Intelligence Group, вона протягом майже десяти років здійснювала проникнення в урядові установи та телекомунікаційні компанії. Головний аналітик підрозділу Джон Галткуїст заявив, що «це була масштабна система спостереження, яку використовували для стеження за людьми та організаціями по всьому світу».

Google та її партнери припинили роботу хмарних проєктів Google Cloud, які контролювали хакери, виявили та відключили інтернет-інфраструктуру угруповання, а також заблокували облікові записи, через які здійснювалися операції зі збору даних. У компанії підкреслили, що використання Google Sheets дозволяло зловмисникам маскуватися під звичайний мережевий трафік і уникати виявлення, однак це не було наслідком зламу продуктів Google.

Старший менеджер Google Threat Intelligence Group Чарлі Снайдер повідомив, що підтверджений доступ хакерів зафіксували до 53 організацій у 42 країнах, а потенційні спроби проникнення могли відбуватися ще щонайменше у 22 державах. Він відмовився назвати конкретні структури, однак зазначив, що в одному випадку угруповання встановило бекдор під назвою GRIDTIDE на систему з персональними даними, включно з повними іменами, номерами телефонів, датами народження та ідентифікаційними номерами.

За оцінкою Google, характер атак свідчить про спроби ідентифікації та відстеження окремих цілей. Подібні кампанії раніше використовувалися для викрадення записів телефонних дзвінків, моніторингу SMS-повідомлень і навіть спостереження за людьми через законні можливості перехоплення телекомунікаційних мереж.

Речник посольства Китаю Лю Пен’юй заявив, що «кібербезпека є спільним викликом для всіх країн і має вирішуватися шляхом діалогу та співпраці». Він додав, що Китай послідовно виступає проти хакерської діяльності та відкидає спроби використовувати тему кібербезпеки для дискредитації країни.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого офіційного візиту до Пекіна провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і прем’єром Лі Цяном, де сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, економічну співпрацю та глобальну торгівлю.

Читайте також:

Теги: Google Китай хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ остаточно перестав бути двомірним
Україна між трьома центрами сили: яку стратегію обрати?
Вчора, 16:56
Питання українсько-російської війни не було головним до початку Мюнхенської безпекової конференції 2026 року
Мюнхен-2026: чи прокинулась нарешті Європа?
23 лютого, 10:30
Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
20 лютого, 03:22
Супутникові знімки секретних ядерних об'єктів свідчать про зусилля Пекіна з розширення свого арсеналу
Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT
16 лютого, 06:41
Томас ДіНанно заявив, що одне з ядерних випробувань відбулося у 2020 році
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
6 лютого, 17:26
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12
Жорсткий сигнал світу: Сі перезавантажує армію Китаю
Жорсткий сигнал світу: Сі перезавантажує армію Китаю
4 лютого, 10:22
За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
30 сiчня, 00:18
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
Що ховається за ширмою переговорів в Абу-Дабі
28 сiчня, 08:24

HiTech

Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Google зупинив кібершпигунську мережу, яка діяла у 42 країнах
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Німеччина залучила штучний інтелект до боротьби з організованою злочинністю
Google запустила віртуальну фотостудію
Google запустила віртуальну фотостудію
Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
Штучний інтелект Gemini розширив свої можливості: що змінилося
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Meta посилила співпрацю з Nvidia для розвитку штучного інтелекту
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів
Google протестував власний аналог Face ID для смартфонів

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua