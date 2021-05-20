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    Чергове відео з НЛО: військові підтвердили його справжність

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    НЛО&nbsp;неподалік Сан-Дієго, США - Чергове відео з НЛО: військові підтвердили його справжність
    НЛО неподалік Сан-Дієго, США

    Пентагон підтвердив, що відео, зняте літаком військово-морських сил, справжнє

    Міністерство оборони США підтвердило, що відео 2019 року, зняте літаком військово-морських сил неподалік Сан-Дієго, справжнє. На кадрах зафіксовано «невизначений летючий об'єкт».

    Нещодавно це відео опублікував режисер Джеремі Корбелл. У ньому НЛО рухається незвичною траєкторіє та зникає у воді біля узбережжя Каліфорнії. За словами режисера, відео було зняте у липні 2019 року літаком ВМС.

    Міністерство оборони підтвердило, що ролик був записаний військово-морськими силами, і заявило, що він буде досліджений експертами Пентагону по невпізнаних повітряних явищах, створеною минулого року.

    Відео було опубліковано за кілька днів до того, як з'явилося інтерв'ю з двома колишніми пілотами ВМС, які згадували, що їх відправили досліджувати «кілька аномальних літальних апаратів». НЛО знизилися на рекордну висоту менш ніж за секунду. Інцидент також стався у Сан-Дієго у 2004 році.

    Колишній президент США Барак Обама розповів в ефірі The Late , що у засекречених архівах Пентагону є фото- та відеоматеріали з так званими літаючими тарілками. За словами політика, їх принцип руху поки залишається не до кінця зрозумілим.

    Теги: США Пентагон ВМС НЛО
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    Чергове відео з НЛО: військові підтвердили його справжність