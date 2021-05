Чергове відео з НЛО: військові підтвердили його справжність

Міністерство оборони США підтвердило, що відео 2019 року, зняте літаком військово-морських сил неподалік Сан-Дієго, справжнє. На кадрах зафіксовано «невизначений летючий об'єкт».

Нещодавно це відео опублікував режисер Джеремі Корбелл. У ньому НЛО рухається незвичною траєкторіє та зникає у воді біля узбережжя Каліфорнії. За словами режисера, відео було зняте у липні 2019 року літаком ВМС.

Міністерство оборони підтвердило, що ролик був записаний військово-морськими силами, і заявило, що він буде досліджений експертами Пентагону по невпізнаних повітряних явищах, створеною минулого року.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7