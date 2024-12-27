Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту

В словнику зібрана юридична й технічна термінологія. Кожен термін подано з англійським відповідником і визначенням

Фахівці зібрали 106 найпопулярніших слів і словосполучень, які допоможуть вільно говорити на тему ШІ

Міністерство цифрової трансформації України спільно з фахівцями експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ при міністерстві уклали узагальнений словник термінів зі штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що словник термінів зі штучного інтелекту налічує 106 найактуальніших слів та словосполучень, що описують інноваційну сферу.

Зібрана термінологія має стати основою для якісного формування законодавства у сфері ШІ. Також це допоможе профільним фахівцям, науковцям, медіа та громадянам говорити про технологію однією мовою.

Також відомо, що в словнику зібрана юридична й технічна термінологія. Кожен термін подано з англійським відповідником і визначенням. Ознайомитися з переліком інноваційних термінів можна за посиланням. А ось перелік найцікавіших слів і словосполучень:

Штучний інтелект (як галузь) – загальна назва сукупності інформаційних технологій, як-от алгоритми, методи, підходи, моделі та сервіси, що займаються створенням і розвитком інтелектуальних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту.

Запит (промпт) –вхідний текст, інструкція або завдання для системи ШІ, на які система має відреагувати шляхом генерування контенту.

Дипфейк (глибока підробка) –контент, згенерований або відредагований за допомогою ШІ, який нагадує реальних людей, обʼєкти, місця, інші сутності або події та вводить в оману щодо справжності або правдивості.

Галюцинування – феномен, коли результат роботи системи генеративного ШІ містить неточну або хибну інформацію, що оманливо представлена як достовірна.

Людиноцентричий ШІ – підхід до ШІ протягом усього життєвого циклу, ґрунтований на людських цінностях, який віддає перевагу розширенню, а не заміні можливостей людей.

Генеративний штучний інтелект – різновид ШІ, який застосовують для створення нового контенту, включно з аудіо, кодом, зображенням, текстом, відео тощо.

У Мінцифри запевняють, що у сфері ШІ з’являються нові явища й поняття, відтак словник не є всеохопним. Користувачів закликають пропонувати терміни, які варто додати, заповнюючи онлайн-форму за посиланням.

Варто зазначити, що системи штучного інтелекту працюють, поєднуючи великі обсяги даних з інтелектуальними ітеративними алгоритмами обробки. Таке поєднання дозволяє йому вчитися на основі шаблонів і особливостей аналізованих даних. А однією з основних переваг ШІ є ефективність. Програми штучного інтелекту роблять швидко багато завдань, які зазвичай вимагали б великої кількості людських ресурсів та часу.

Нагадаємо, що штучний інтелект уперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд.