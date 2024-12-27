Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту
В словнику зібрана юридична й технічна термінологія. Кожен термін подано з англійським відповідником і визначенням
фото:depositphotos.com

Фахівці зібрали 106 найпопулярніших слів і словосполучень, які допоможуть вільно говорити на тему ШІ

Міністерство цифрової трансформації України спільно з фахівцями експертно-консультаційного комітету з розвитку ШІ при міністерстві уклали узагальнений словник термінів зі штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що словник термінів зі штучного інтелекту налічує 106 найактуальніших слів та словосполучень, що описують інноваційну сферу.

Зібрана термінологія має стати основою для якісного формування законодавства у сфері ШІ. Також це допоможе профільним фахівцям, науковцям, медіа та громадянам говорити про технологію однією мовою.

Також відомо, що в словнику зібрана юридична й технічна термінологія. Кожен термін подано з англійським відповідником і визначенням. Ознайомитися з переліком інноваційних термінів можна за посиланням. А ось перелік найцікавіших слів і словосполучень:

  • Штучний інтелект (як галузь) – загальна назва сукупності інформаційних технологій, як-от алгоритми, методи, підходи, моделі та сервіси, що займаються створенням і розвитком інтелектуальних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту.
  • Запит (промпт) –вхідний текст, інструкція або завдання для системи ШІ, на які система має відреагувати шляхом генерування контенту.
  • Дипфейк (глибока підробка) –контент, згенерований або відредагований за допомогою ШІ, який нагадує реальних людей, обʼєкти, місця, інші сутності або події та вводить в оману щодо справжності або правдивості.
  • Галюцинування – феномен, коли результат роботи системи генеративного ШІ містить неточну або хибну інформацію, що оманливо представлена як достовірна.
  • Людиноцентричий ШІ – підхід до ШІ протягом усього життєвого циклу, ґрунтований на людських цінностях, який віддає перевагу розширенню, а не заміні можливостей людей.
  • Генеративний штучний інтелект – різновид ШІ, який застосовують для створення нового контенту, включно з аудіо, кодом, зображенням, текстом, відео тощо.

У Мінцифри запевняють, що у сфері ШІ з’являються нові явища й поняття, відтак словник не є всеохопним. Користувачів закликають пропонувати терміни, які варто додати, заповнюючи онлайн-форму за посиланням.

Варто зазначити, що системи штучного інтелекту працюють, поєднуючи великі обсяги даних з інтелектуальними ітеративними алгоритмами обробки. Таке поєднання дозволяє йому вчитися на основі шаблонів і особливостей аналізованих даних. А однією з основних переваг ШІ є ефективність. Програми штучного інтелекту роблять швидко багато завдань, які зазвичай вимагали б великої кількості людських ресурсів та часу.

Нагадаємо, що штучний інтелект уперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект словник феномен відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту
Галюцинування, промт. В Україні вийшов словник термінів зі штучного інтелекту
Нова «квантова реальність». Про цифрову безпеку можна забути?
Нова «квантова реальність». Про цифрову безпеку можна забути?
Штучний інтелект оцінив бій Усика з Ф'юрі: хто переміг
Штучний інтелект оцінив бій Усика з Ф'юрі: хто переміг
Штучний інтелект уперше намалював автопортрет
Штучний інтелект уперше намалював автопортрет
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо
Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2: що відомо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 грудня 2024
32K
Яку категорію українців повернути з-за кордону найважче: Інститут демографії здивував відповіддю
24K
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
19K
Російський танкер заблокував рух суден через Босфор
16K
Людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕК? Роз'яснення МОЗ

Новини

Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Сьогодні, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
Вчора, 23:02
Місцями невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 26 грудня
Вчора, 06:05
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider
25 грудня, 12:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua