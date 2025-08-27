Google перекладач отримає нові інструменти на базі штучного інтелекту

Google перекладач отримає функції для вивчення мов та живого перекладу

Компанія Google представила нові функції свого додатку Google перекладач. Завдяки інтеграції штучного інтелекту Gemini додаток тепер зможе допомагати користувачам у вивченні іноземних мов та здійснювати переклад розмов у режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Google.

Бета-версія навчального інструмента вже доступна обмеженій кількості користувачів. Система створює персоналізовані уроки, що адаптуються до рівня знань та цілей користувача. Наразі підтримуються англійська, іспанська, французька та португальська мови.

Штучний інтелект Gemini генерує інтерактивні уроки, де користувач може практикувати розмови, а також слухати діалоги, натискаючи на слова для повторення.

Крім того, у Google перекладач з'явилася функція живого перекладу розмов, яка підтримує понад 70 мов. Вона вже доступна для користувачів у США, Індії та Мексиці. Ця функція дозволяє вести двосторонні діалоги, а додаток автоматично перекладає мовлення в реальному часі.

Google також експериментує з технологією, яка дозволить синтезованому голосу перекладу звучати схоже на голос самого користувача, однак ця функція поки що перебуває на етапі розробки.

Нагадаємо, Google розкрила дані про енергетичні та водні витрати на роботу свого ШІ Gemini, що пролило світло на екологічний слід сучасних технологій. Про це пише Google Cloud, передає «Главком».

Виявилося, що один запит до Gemini споживає всього 0,0003 кВт·год електроенергії, що відповідає лише 10% енергії, необхідної для роботи звичайної лампочки протягом однієї години. Це значно менше, ніж багато хто міг очікувати, і демонструє зусилля компанії щодо підвищення енергоефективності.

У перерахунку на кількість запитів, мільйон звернень до ШІ споживає приблизно 300 кВт·год електроенергії, а мільярд запитів – 300 тис. кВт·год, що підкреслює, наскільки важливою є оптимізація цих процесів у масштабах глобального використання.