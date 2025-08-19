Головна Техно Телеком
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
Штраф продовжує нелегкий період для інтернет-гіганта Alphabet в Австралії
фото з відкритих джерел

Компанія визнала порушення

Компанія Google погодилася сплатити штраф у розмірі $35,8 млн в Австралії. До цього орган з захисту прав споживачів встановив, що техногігант завдав шкоди конкуренції. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Австралійські регулюючі органи визначили, що Google порушив конкуренцію, заплативши двом найбільшим телекомунікаційним компаніям країни за попередню інсталяцію свого пошукового застосунку на телефони Android.

Штраф продовжує нелегкий період для інтернет-гіганта Alphabet в Австралії, адже суд в основному виніс рішення проти нього в позові, поданому виробником Fortnite Epic Games, який звинувачував Google і Apple в тому, що вони перешкоджають конкурентним магазинам застосунків у своїх операційних системах.

Минулого місяця YouTube від Google додали до австралійського списку заборонених соціальних мереж, які допускають користувачів віком до 16 років. Це скасувало попереднє рішення про виключення цього сайту для обміну відео.

Щодо антиконкурентних угод з австралійськими телекомунікаційними компаніями, орган з захисту прав споживачів країни заявив, що Google уклав угоди з Telstra та Optus.

Згідно із документами, технологічний гігант ділився з ними доходами від реклами, отриманими від Google Search на пристроях Android між кінцем 2019 року та початком 2021 року.

У компанії Google визнали, що ця угода мала істотний вплив на конкуренцію з боку інших пошукових систем, та припинили укладати подібні угоди, а також погодились на штраф, повідомила Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC).

«Сьогоднішній результат... створив можливість для мільйонів австралійців мати більший вибір пошукових систем у майбутньому, а для конкурентних пошукових систем – отримати значну експозицію серед австралійських споживачів», – розповіла голова ACCC Джина-Кас Готліб.

Нагадаємо, відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти.

До слова, компанія Google оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту

