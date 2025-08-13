Пропозиція з'явилася на тлі того, як Google готується до рішення федерального суду, яке визначить заходи проти її домінування в онлайн-пошуку

Perplexity запропонувала купити Google Chrome за $34,5 млрд

Стартап зі штучним інтелектом Perplexity зробив неочікувану пропозицію щодо придбання веббраузера Google Chrome за $34,5 млрд. Компанія позиціонує себе як потенційного учасника торгів на випадок, якщо федеральний суд США змусить Google продати свій браузер в рамках антимонопольної справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, пропозицію було викладено у листі, який співзасновник Perplexity Аравінд Срінівас надіслав головному виконавчому директору Alphabet Сундару Пічаї. Срінівас зазначив, що пропозиція «розроблена для задоволення антимонопольного засобу захисту... шляхом надання Chrome компетентному, незалежному оператору».

Хоча пропозиція майже вдвічі перевищує поточну оцінку самої Perplexity ($18 млрд), компанія стверджує, що «кілька великих венчурних фондів погодилися повністю профінансувати» угоду, хоча їх назви не розголошуються.

У коментарі виданню керівник відділу комунікацій Perplexity Джессі Дваєр наголосив: «Це не жарт. Ми добре в цьому розбираємося. Ми знаємо, що були б добрими розпорядниками Chrome».

Пропозиція з'явилася на тлі того, як Google готується до рішення федерального суду, яке визначить заходи проти її домінування в онлайн-пошуку. Міністерство юстиції США заявило, що примусовий продаж Chrome може бути необхідним кроком для подолання «незаконної монополії». Google, зі свого боку, обіцяє оскаржити будь-які подібні рішення.

Alphabet відмовилася від офіційних коментарів, проте джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями, зазначило, що компанія не розглядає цю пропозицію як серйозну.

Perplexity, стартап, що швидко розвивається, вже є конкурентом Google у сфері пошуку на основі ШІ. Це не перша гучна пропозиція компанії – раніше вона робила аналогічну пропозицію купити TikTok за $50 млрд. Варто зазначити, що глава OpenAI також заявив про зацікавленість у придбанні Chrome, якщо Google буде змушений його продати.

Нагадаємо, нова модель штучного інтелекту GPT-5 була «зламана» дослідниками лише через 24 години після її випуску. Це сталося після аналогічного джейлбрейка Grok-4. Дослідницькі команди NeuralTrust та SPLX (раніше відома як SplxAI) стверджують, що «необроблена» версія моделі є «практично непридатною для використання» через значні прогалини в безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SecurityWeek.

Компанія NeuralTrust використала комбінацію власного методу EchoChamber та техніки маніпулювання контекстом, яку вони називають «розповіддю історій». Цей підхід дозволяє направляти модель до шкідливої мети через послідовні запити, не ставлячи при цьому жодних питань, які б прямо запускали захисні бар’єри.