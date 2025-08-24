Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google

Microsoft і OpenAI наразі не публікують подібних даних про свої моделі ШІ

Google розкрила дані про енергетичні та водні витрати на роботу свого ШІ Gemini, що пролило світло на екологічний слід сучасних технологій. Про це пише Google Cloud, передає «Главком».

Виявилося, що один запит до Gemini споживає всього 0,0003 кВт·год електроенергії, що відповідає лише 10% енергії, необхідної для роботи звичайної лампочки протягом однієї години. Це значно менше, ніж багато хто міг очікувати, і демонструє зусилля компанії щодо підвищення енергоефективності.

У перерахунку на кількість запитів, мільйон звернень до ШІ споживає приблизно 300 кВт·год електроенергії, а мільярд запитів – 300 тис. кВт·год, що підкреслює, наскільки важливою є оптимізація цих процесів у масштабах глобального використання.

Окрім енергії, ШІ також вимагає значних обсягів води для охолодження дата-центрів. Google повідомив, що на кожен запит до Gemini витрачається 0,002 літра води. Хоча ця цифра здається незначною, у масштабах мільйонів і мільярдів запитів вона швидко зростає. Один мільйон запитів споживає 2 тис. літрів води, а мільярд – 2 млн літрів, що підкреслює необхідність пошуку більш ефективних рішень для охолодження.

Ці дані свідчать про те, що екологічна відповідальність стає дедалі важливішою у сфері технологій. Google прагне до того, щоб її дата-центри були «водно-позитивними», що означає, що вони повертають більше води в екосистему, ніж споживають.

Інші великі гравці, такі як Microsoft і OpenAI, наразі не публікують подібних даних про свої моделі ШІ, що робить крок Google унікальним для індустрії.

Раніше, у 2023 році, дослідження показало, що ChatGPT-3 споживає 0,00053 кВт·год на запит, що робило його менш ефективним, ніж Gemini. Розкриття такої інформації не лише підвищує прозорість, а й стимулює конкуренцію в напрямку створення більш екологічно чистих технологій.

Загалом, один запит до ШІ, як виявилося, вимагає значно менше енергії та води, ніж ми могли уявити, але масштаби використання цих технологій диктують необхідність постійного вдосконалення для мінімізації їхнього впливу на довкілля.

