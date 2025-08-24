Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Google присвятив дудл Дню Незалежності України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
колаж: glavcom.ua

Як зазначив Google, 34-тя річниця Незалежності є визнанням стійкості українського народу та вшануванням усіх тих, хто пожертвував собою заради нації в минулому та сьогоденні

Сьогодні, 24 серпня, пошукова система Google присвятила свій головний дудл Дню Незалежності України, щоб нагадати користувачам про це важливе свято. Про це повідомляє «Главком».

На зображенні дудла представлений синьо-жовтий прапор, який символізує мирне небо над безкрайніми золотими полями пшениці. У Google зазначили: «Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України».

Google присвятив дудл Дню Незалежності України фото 1
колаж: glavcom.ua

Прапор, який став одним із ключових символів боротьби за свободу, об'єднує українців у протистоянні агресору.

Слід зазначити, що Google вже давно підтримує цю традицію. Щороку, починаючи з 2014-го, пошукова система змінювала свій логотип, щоб відзначити День Незалежності України, присвячуючи його різним аспектам української культури та ідентичності.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах взяли участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Читайте також:

Теги: Google День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з Днем Незалежності
Боротьба України – це спільні зусилля Європи: Урсула фон дер Ляєн привітала Україну
Сьогодні, 11:32
Марк Карні: У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії своєї країни Канада посилює нашу підтримку та зусилля для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні
Глава уряду Канади прибув до Києва у День Незалежності
Сьогодні, 09:50
Самостійна Україна залишалася метою життя мільйонів наших співвітчизників, розкиданих по далеких світах
Нація пробудилася. Слова до Дня Незалежності
Сьогодні, 09:30
Монумент Незалежності – тріумфальна колона в Києві, присвячена незалежності України
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
Сьогодні, 08:10
Центр Києва буде перекрито
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
Сьогодні, 05:33
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
Вчора, 10:00
Туризм в Києві починає відновлюватись
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
22 серпня, 22:12
3,05 млрд євро надійдуть у межах Ukraine Facility, 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
22 серпня, 16:54
Google стурбований тим, що Закон про штучний інтелект та кодекс практики ризикують уповільнити розвиток та впровадження штучного інтелекту в Європі
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
30 липня, 20:16

Телеком

Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Google присвятив дудл Дню Незалежності України
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
«Дія» запустить власний ШІ за 225 млн: названо переможця тендеру
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
Уряд унормував використання електронної черги у ТЦК
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
В Україні з’явилась перша держпослуга зі штучним інтелектом
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
Google сплатить Австралії $36 млн штрафу: що порушив техногігант
В Україні бум розлучень? Міністр юстиції анонсував нові послуги для громадян
В Україні бум розлучень? Міністр юстиції анонсував нові послуги для громадян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
99K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
77K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
12K
Антикорупційний суд арештував готівку сім’ї колишнього віцепрем’єра Чернишова
8044
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua