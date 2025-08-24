Google присвятив дудл Дню Незалежності України
Як зазначив Google, 34-тя річниця Незалежності є визнанням стійкості українського народу та вшануванням усіх тих, хто пожертвував собою заради нації в минулому та сьогоденні
Сьогодні, 24 серпня, пошукова система Google присвятила свій головний дудл Дню Незалежності України, щоб нагадати користувачам про це важливе свято. Про це повідомляє «Главком».
На зображенні дудла представлений синьо-жовтий прапор, який символізує мирне небо над безкрайніми золотими полями пшениці. У Google зазначили: «Сьогоднішній дудл присвячений Дню Незалежності України».
Прапор, який став одним із ключових символів боротьби за свободу, об'єднує українців у протистоянні агресору.
🇺🇦Google присвятив новий doodle до Дня Незалежності України. pic.twitter.com/2MsVqxyKPi— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2025
Слід зазначити, що Google вже давно підтримує цю традицію. Щороку, починаючи з 2014-го, пошукова система змінювала свій логотип, щоб відзначити День Незалежності України, присвячуючи його різним аспектам української культури та ідентичності.
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах взяли участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
