Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту

Google стурбований тим, що Закон про штучний інтелект та кодекс практики ризикують уповільнити розвиток та впровадження штучного інтелекту в Європі

Google приєднається до Кодексу практики ЄС зі штучного інтелекту

Компанія Google у середу оголосила про своє рішення підписати Кодекс практики Європейського Союзу, покликаний допомогти компаніям дотримуватися нових правил блоку щодо штучного інтелекту. Таку заяву зробив президент Google з міжнародних справ Кент Вокер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Добровільний кодекс, розроблений 13 незалежними експертами, має на меті забезпечити правову визначеність для його підписантів щодо виконання вимог Закону про штучний інтелект (ШІ). Це включає такі аспекти, як публікація коротких описів контенту, що використовується для навчання моделей ШІ загального призначення, та дотримання законодавства ЄС про авторське право.

«Ми робимо це з надією, що цей кодекс, у тому вигляді, в якому він застосовується, сприятиме доступу європейських громадян та підприємств до безпечних, першокласних інструментів штучного інтелекту, коли вони стануть доступними», – заявив Вокер.

Однак, Google також висловив занепокоєння, що Закон про ШІ та сам кодекс практики можуть уповільнити розвиток та впровадження штучного інтелекту в Європі.

«Зокрема, відхилення від законодавства ЄС про авторське право, кроки, що уповільнюють процес затвердження, або вимоги, що розкривають комерційну таємницю, можуть загальмувати розробку та впровадження європейської моделі, що зашкодить конкурентоспроможності Європи», – пояснив Вокер.

Повідомлялося, що Microsoft, ймовірно, також підпише кодекс, про що раніше цього місяця заявив її президент Бред Сміт. Водночас, Meta Platforms відмовилася це зробити, посилаючись на правову невизначеність для розробників моделей.

Європейський Союз активно запроваджує обмеження на використання штучного інтелекту, прагнучи встановити потенційний світовий еталон для цієї технології, яка вже домінує у бізнесі та повсякденному житті, але в якій наразі лідирують Сполучені Штати та Китай.

Нагадаємо, відвідуваність новинних сайтів через ChatGPT зростає, але цього замало, щоб компенсувати падіння переходів з Google. Користувачі все частіше читають новини прямо в ШІ чи у відповідях на пошукові запити, не переходячи на сайти. Про це пише видання TechCrunch, передає «Главком».

Видання із посиланням на дані компанії Similarweb повідомляє, що від травня 2024 року кількість пошукових запитів, які не призводять до переходу на сайт, зросла з 56% до 69%. Водночас загальний трафік на новинні ресурси знизився. Раніше він складав понад 2,3 млрд. Наразі ж ця цифра сягає менш ніж 1,7 млрд відвідувань.