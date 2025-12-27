Головна Техно HiTech
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Польща розробила систему для миттєвого знешкодження дронів
фото з відкритих джерел

Система генерує імпульси, які виводять з ладу електроніку дрона

Польські науковці представили інноваційну систему Stratus, яка дозволяє нейтралізувати безпілотники без жодного пострілу чи вибуху. Технологія, розроблена фахівцями Гданського технічного університету, базується на використанні потужного електромагнітного випромінювання. Про це інформує «Главком» із посиланням на DW.

Система генерує короткі, але надзвичайно інтенсивні імпульси, які миттєво виводять з ладу електроніку дрона, фактично спалюючи її внутрішні компоненти. На відміну від засобів ППО чи стрілецької зброї, Stratus працює без фізичного контакту чи детонації, що робить її безпечною для використання поблизу складних об’єктів.

Творці порівнюють дію установки з «невидимим щитом», який здатний надійно захистити критичну інфраструктуру та режимні об’єкти.

Наразі Stratus успішно пройшла серію лабораторних та польових випробувань у контрольованих умовах. Попри високу ефективність на тестах, розробка перебуває на стадії вдосконалення і поки не надійшла на озброєння для практичного застосування.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський доручив першому віцепремʼєр-міністру Михайлу Федорову разом з міністром оборони Денисом Шмигалем та командуванням Сил безпілотних систем модернізувати систему розподілу дронів. 

Зеленський розповів, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача йшлося про фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська. За його словами, є критика безпосередньо з підрозділів щодо розподілу дронів.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі. Обладнання для наведення ударних дронів розміщується на житлових будинках. 

«Фактично на дахах звичайних пʼятиповерхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді», – зазначив очільник України.

До слова, Росія у війні проти України щодня застосовує ударні БпЛА. Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що разом із цим РФ збільшує виробництво дронів.

