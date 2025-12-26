Польща створила систему, яка здатна миттєво вивести з ладу БпЛА

Дослідники порівнюють систему з «невидимим щитом», оскільки вона виводить дрони з ладу електронним шляхом, а не збиває їх

Польські вчені розробили електромагнітну систему, яка може миттєво виводити з ладу ворожі дрони. На думку дослідників, це відкриття може кардинально змінити підходи до захисту критичної інфраструктури та важливих об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP World.

Система, відома як Stratus, була створена командою Гданьського технологічного університету і використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів безпілотних літальних апаратів.

На відміну від традиційних засобів протидії дронам, таких як вогнепальна зброя або перехоплювачі, Stratus використовує короткі електромагнітні імпульси високої інтенсивності, які можуть майже миттєво нейтралізувати дрон без фізичних вибухів. Дослідники стверджують, що це робить систему особливо придатною для використання поблизу критичної інфраструктури, такої як аеропорти, електростанції, порти, а також під час публічних заходів, де традиційні методи можуть становити додатковий ризик.

Серцевиною системи є сучасний електромагнітний ефектор, здатний генерувати надзвичайно сильні, але точно націлені імпульси. За словами дослідницької групи, головним інженерним викликом було не створення самого імпульсу, а контроль над екстремальними напругами та щільністю потужності, що супроводжують його, при цьому забезпечуючи безпечну роботу.

Дослідники порівнюють систему з «невидимим щитом», оскільки вона виводить дрони з ладу електронним шляхом, а не збиває їх. Технологія була успішно випробувана в лабораторних та контрольованих умовах, але ще не була впроваджена в експлуатацію. Stratus отримав понад 21 млн злотих (€5 млн) фінансування від Національного центру досліджень і розвитку Польщі, державного органу, який фінансує інноваційні проєкти в країні.

До слова, у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю, яка з січня почне виявляти та нейтралізовувати безпілотні апарати. Радар розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи будуть доступні у центрі електронного спостереження в Білостоці.