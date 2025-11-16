Головна Техно Телеком
search button user button menu button

OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
фото: openai.com

«Це пілотний проєкт, який є невеликим першим кроком до спільного використання ChatGPT», – підкреслили в OpenAI

Одна з провідних у світі компаній у галузі штучного інтелекту OpenAI розпочала пілотний проєкт із груповими чатами в популярному чатботі ChatGPT. Про це компанія повідомила у своєму блозі напередодні.

«Ми починаємо пілотне тестування нового інтерфейсу в кількох регіонах, який спрощує співпрацю одного з іншим – і за допомогою ChatGPT – в одній розмові», – зазначили в компанії. 

За допомогою групових чатів користувачі зможуть «об’єднати друзів, членів родини чи колег у спільному просторі для планування, ухвалення рішень або спільного обговорення ідей».

«Незалежно від того, чи ви організовуєте групову вечерю, чи складаєте план із колегами, ChatGPT може допомогти. Групові чати відокремлені від ваших приватних розмов, а ваші особисті спогади ChatGPT ніколи не передаються нікому в чаті», – додали в OpenAI. 

Групові чати стають доступними на мобільних пристроях та в Інтернеті для зареєстрованих користувачів ChatGPT з підписками ChatGPT Free, Go, Plus та Pro в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані.

«Це пілотний проєкт, який є невеликим першим кроком до спільного використання ChatGPT, і ми очікуємо, що ранні відгуки користувачів допоможуть нам розширити нашу діяльність на більшу кількість регіонів та підписок на ChatGPT», – підкреслили в OpenAI. 

Нагадаємо, в новій версії ChatGPT з'явиться контент для дорослих. Про це повідомив у соцмережі Х генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

До слова, ChatGPT більше не надаватиме персоналізованих порад у медичній чи юридичній сферах, навіть на прохання користувачів.

Читайте також:

Теги: ChatGPT OpenAI

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон: «Я люблю ChatGPT. Я його обожнюю»
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
17 жовтня, 11:32
OpenAI оновила правила використання ChatGPT
ChatGPT більше не даватиме медичні та юридичні поради
2 листопада, 07:28
Користувачі проводять у додатку все менше часу
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати: аналіз
20 жовтня, 14:31

Телеком

OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
У «Дії» стався збій через «Зимову підтримку»
Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось
Disney та YouTube TV відновили співпрацю після тижнів суперечок: що сталось
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
Росія заявила про кібератаку на морські термінали
Уряд запускає координаційний штаб звʼязку
Уряд запускає координаційний штаб звʼязку
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки
Уряд і оборонні підприємства Данії зазнали масштабної кібератаки

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua