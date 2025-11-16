OpenAI тестує нову функцію у ChatGPT: що відомо

«Це пілотний проєкт, який є невеликим першим кроком до спільного використання ChatGPT», – підкреслили в OpenAI

Одна з провідних у світі компаній у галузі штучного інтелекту OpenAI розпочала пілотний проєкт із груповими чатами в популярному чатботі ChatGPT. Про це компанія повідомила у своєму блозі напередодні.

«Ми починаємо пілотне тестування нового інтерфейсу в кількох регіонах, який спрощує співпрацю одного з іншим – і за допомогою ChatGPT – в одній розмові», – зазначили в компанії.

За допомогою групових чатів користувачі зможуть «об’єднати друзів, членів родини чи колег у спільному просторі для планування, ухвалення рішень або спільного обговорення ідей».

«Незалежно від того, чи ви організовуєте групову вечерю, чи складаєте план із колегами, ChatGPT може допомогти. Групові чати відокремлені від ваших приватних розмов, а ваші особисті спогади ChatGPT ніколи не передаються нікому в чаті», – додали в OpenAI.

Групові чати стають доступними на мобільних пристроях та в Інтернеті для зареєстрованих користувачів ChatGPT з підписками ChatGPT Free, Go, Plus та Pro в Японії, Новій Зеландії, Південній Кореї та Тайвані.

«Це пілотний проєкт, який є невеликим першим кроком до спільного використання ChatGPT, і ми очікуємо, що ранні відгуки користувачів допоможуть нам розширити нашу діяльність на більшу кількість регіонів та підписок на ChatGPT», – підкреслили в OpenAI.

