У Туреччині презентовано новітній безпілотник та гелікоптер із українськими двигунами
На авіаційному фестивалі у Туреччині українська делегація провела перемовини із генеральним директором Baykar Халюком Байрактаром щодо будівництва заводу Baykar в Україні
У Туреччині відбувся фестиваль технологій, авіації та космонавтики Teknofest. Захід проходив у період з 28 квітня по 1 травня 2023 року у Стамбулі, його відвідало 2 млн. людей. Під час заходу Турецька державна аерокосмічна компанія (TAI) провела демонстрацію своєї новітньої авіаційної техніки: зокрема винищувач 5-го покоління TFX KAAN, навчальний літак HÜRJET, БпЛА ANKA 3 та бойовий гелікоптер ATAK-2. При чому оснащені новинки були двигунами українського виробництва. Про у своєму Facebook це написав у своєму Facebbok посол України в Туреччині Василь Боднар.
«Головним є те, що БпЛА ANKA 3 та гелікоптер ATAK-2 мають українські двигуни. Це неймовірний успіх для українських фахівців, які, не дивлячись на війну та постійні обстріли підприємств, продовжують працювати, демонструючи всьому світу, що Україна залишається однією з провідних авіаційних держав.Наші досягнення у сфері оборонно-промислового комплексу – це конкретика, яка дозволяє називати Україну і Туреччину стратегічними партнерами», – написав він.
За його словами, Україна була гідно представлена на Teknofest. Зокрема, відбувся візит Міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. Також на Фестивалі продемонстровано стенд Antonov Company.
Посол України в Туреччині стверджує, що відбулися важливі зустрічі з керівництвом провідних оборонних компаній щодо подальшої співпраці за багатьма напрямками. «На фестивалі представили багато новітніх розробок компанії Baykar, зокрема останню модель бізпілотника Bayraktar TB3. У ході зустрічі із генеральним директором Baykar Халюком Байрактаром обговорили питання співробітництва та будівництва заводу Baykar в Україні», – зазначив Василь Боднар.
Нагадаємо, на початку цього року два двигуни від України надійшли для перспективного важкого ударного гвинтокрила ATAK-II ВПС Туреччини. Турецькі ВПС мають намір здійснити перший політ прототипу ATAK-II завдяки українським двигунам вже цього року. Перші два з них планували поставити у вересні 2022 року, але бойові дії завадили цьому. Процес постачання затримався на чотири місяці. Доставили відповідну техніку наприкінці січня 2023 року. Прототип ATAK-II уже проходить наземні випробування. Угода з компанією «Мотор Січ» свідчить, що для продовження програми створення озброєення важкими ударними гвинтокрилами планують поставити ще 14 українських двигунів. Втім розпочати серійне виробництво гвинтокрила планують не раніше 2025 року. Ще у червні 2021 року турецька компанія Turksih Aerospace Industries (TAI) вирішила підписати з українською компанією договір на таку кількість двигунів. Ці постачання заплановані до 2025 року.
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