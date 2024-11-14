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Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
Galaxy XCover 8 Pro
фото з відкритих джерел

Samsung Galaxy XCover 8 Pro отримає оновлення та поліпшення порівняно з XCover 6 Pro

Samsung готує до випуску нову модель у лінійці Galaxy XCover, яка, найімовірніше, називатиметься Galaxy XCover8 Pro. Про це пише 91Mobiles.

За даними Індійського бюро сертифікації (BIS), смартфон з номером моделі SM-G766B має бути оснащений знімною батареєю, яка збереже корисну функцію попередників серії.

Враховуючи, що XCover7 був SM-G556B, а XCover6 Pro — SM-G736B, новий номер моделі логічно вказує на XCover8 Pro.

Міцна лінійка середнього класу від Samsung дебютувала в Індії з Galaxy XCover 7 у лютому цього року.

 

Тепер очікується, що південнокорейський бренд оголосить про наступника Galaxy XCover 6 Pro, випущеного у 2022 році, але не в цій країні.

 Це також розширить лінійку XCover. Акумулятор наступного покоління Galaxy XCover 8 Pro був помічений на сайті сертифікації Бюро індійських стандартів (BIS).

Це натякає на можливу появу пристрою на ринку в найближчому майбутньому. Нагадаємо, XCover 7 був запущений в Індії після свого дебюту на світових ринках.

Samsung Galaxy XCover 8 Pro отримає оновлення та поліпшення порівняно з XCover 6 Pro. Лінійка XCover південнокорейського бренду вже відома своєю міцністю і сертифікатами військового рівня. Точні характеристики пристрою наступного покоління поки залишаються в таємниці.

Нагадаємо, що Apple готується до проведення чергового заходу найближчими тижнями. На презентації буде представлено щонайменше сім нових пристроїв. Більшість їх вже перебуває в стадії виробництва та поставляється на склади.

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Теги: Samsung смартфон модель

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