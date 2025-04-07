Велика Британія може закрити сотні держустанов для оптимізації уряду

Британія перебуває в режимі «затягування поясів» через мита Трампа

У Великій Британії можуть закрити сотні офіційних державних установ, оскільки держава планує провести реформування та скорочення витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають у заяві уряду в понеділок, у Британії є сотні квазіавтономних неурядових організацій. Вони фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами, і включають державні органи, такі як Виконавчий орган охорони здоров’я та безпеки, Network Rail та Консультативний комітет з питань міграції.

«Кожен quango (ред. - квазіавтономна неурядова організація) в уряді буде переглянуто з метою закриття, злиття або повернення функцій до (урядових) департаментів, якщо їх подальше існування не може бути виправданим», – йдеться в заяві уряду.

Британія перебуває в режимі затягування поясів, оскільки міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил, а також країна намагається подолати наслідки мит президента США Дональда Трампа, які знизили прогнози економічного зростання.

Уряд попередив, що глобальна нестабільність означає, що він повинен йти «далі і швидше» у своїх реформах бюрократії.

Минулого місяця прем’єр-міністр Кейр Стармер заявив, що скасовує NHS England , орган, який наглядає за системою охорони здоров’я, і повертає його функції до урядового департаменту охорони здоров’я, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів.

Реформи не торкнуться деяких квонго, наприклад тих, які ретельно перевіряють уряд або захищають верховенство права, заявив уряд.

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