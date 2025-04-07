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Велика Британія може закрити сотні держустанов для оптимізації уряду

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Велика Британія може закрити сотні держустанов для оптимізації уряду
У Британії є сотні квазіавтономних неурядових організацій
фото ілюстративне

Британія перебуває в режимі «затягування поясів» через мита Трампа

У Великій Британії можуть закрити сотні офіційних державних установ, оскільки держава планує провести реформування та скорочення витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають у заяві уряду в понеділок, у Британії є сотні квазіавтономних неурядових організацій. Вони фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами, і включають державні органи, такі як Виконавчий орган охорони здоров’я та безпеки, Network Rail та Консультативний комітет з питань міграції.

«Кожен quango (ред. - квазіавтономна неурядова організація) в уряді буде переглянуто з метою закриття, злиття або повернення функцій до (урядових) департаментів, якщо їх подальше існування не може бути виправданим», – йдеться в заяві уряду.

Британія перебуває в режимі затягування поясів, оскільки міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил, а також країна намагається подолати наслідки мит президента США Дональда Трампа, які знизили прогнози економічного зростання.

Уряд попередив, що глобальна нестабільність означає, що він повинен йти «далі і швидше» у своїх реформах бюрократії.

Минулого місяця прем’єр-міністр Кейр Стармер заявив, що скасовує NHS England , орган, який наглядає за системою охорони здоров’я, і повертає його функції до урядового департаменту охорони здоров’я, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів.

Реформи не торкнуться деяких квонго, наприклад тих, які ретельно перевіряють уряд або захищають верховенство права, заявив уряд.

Нагадаємо, Російські шпигунські датчики стежили за ядерними субмаринами Великої Британії. Королівський військово-морський флот виявив ці шпигунські пристрої після того, як їх винесло хвилями на берег. Датчики визнали загрозою національній безпеці.

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Теги: Велика Британія уряд реформа

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