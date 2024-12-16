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«Питання безпеки». ЄС планує створити альтернативу Starlink

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Питання безпеки». ЄС планує створити альтернативу Starlink
Новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс назвав запуск Iris2 важливим для безпеки блоку, вказавши на загрози, серед яких – глушіння навігаційних сигналів Росією
фото: Bloomberg

ЗМІ: Iris2 є стратегічним проєктом для ЄС, який прагне гарантувати безпеку і стабільність зв’язку в умовах сучасних викликів

Європейський Союз розпочав роботу над власною мережею супутників під назвою Iris2, яка має забезпечити зашифроване глобальне підключення до Інтернету. На цей проєкт планують виділити €10,6 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, €6 млрд надасть ЄС, €4,1 млрд – приватні компанії, а €550 млн – Європейське космічне агентство. Мережа має повноцінно запрацювати до 2030 року.

Контракти на створення Iris2 підписали люксембурзька SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA. Загалом планується розгорнути 290 супутників, які обслуговуватимуть європейські уряди, військових та приватних клієнтів. Частину потужностей буде зарезервовано для урядових потреб, решту ж дозволять використовувати комерційним клієнтам.

Проєкт реалізовуватиметься у форматі державно-приватного партнерства. ЄС вважає створення Iris2 важливим кроком до зменшення залежності від приватних компаній, таких як Starlink, яка наразі має понад 6 тис. супутників і працює приблизно у 100 країнах.

Новий комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс назвав запуск Iris2 важливим для безпеки блоку, вказавши на загрози, серед яких – глушіння навігаційних сигналів Росією. Він зазначив, що у часи війни зв’язок є критично важливим.

Starlink активно використовується українською армією, зокрема під час війни в Україні. Проте в ЄС наголошують на необхідності власних рішень для забезпечення суверенітету й незалежності, навіть для невеликих країн.

Головний виконавчий директор SES Адель Аль-Салех зазначив, що контракт Iris2 створює сприятливі умови для розвитку європейських компаній. Він наголосив, що співпраця з ЄС, який виступає як «якірний клієнт», дозволить конкурувати з великими гравцями, як-от Starlink, завдяки використанню супутників на вищих орбітах.

Iris2 є стратегічним проєктом для ЄС, який прагне гарантувати безпеку, незалежність і стабільність зв’язку в умовах сучасних викликів.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink

Контракт передбачає, що 2 500 терміналів Starlink, які вже перебувають в Україні, отримають доступ до Starshield – засекреченого і зашифрованого сигналу через Starlink, який складніше зламати або заглушити. Це на додачу до 500 терміналів, які були підключені до Starshield раніше.

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Теги: незалежність Європейський союз інтернет

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