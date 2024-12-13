Зеленський зустрінеться з лідерами країн ЄС і НАТО у Брюсселі. Reuters назвало дату

Reuters пише, що під час зустрічі не будуть ухвалені конкретні рішення

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня проведе у Брюсселі зустріч із лідерами Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

«Це не буде зустріч, на якій будуть ухвалені конкретні рішення, а буде більш політична зустріч для обговорення найближчих тижнів і місяців», – сказало джерело агентства.

Reuters зауважує, що ця зустріч відбудеться на тлі побоювань, що США як найбільше джерело підтримки України змінять свою поведінку після інавгурації Дональда Трампа.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

До того ж Чинний президент США Джо Байден планує провести розмову з лідерами країн G7 щодо ситуації навколо України, а також продовження зусиль з її підтримки. Він не конкретизував деталей, однак нагадав, що розмова відбуватиметься після виділення США $20 млрд до фонду Світового банку, який надаватиме економічну підтримку Україні в рамках надзвичайної позики G7 на суму $50 мільярдів.