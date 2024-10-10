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МЗС Польщі повідомило, що Варшава фінансує Starlink для України, а не Маск

Степан Гафтко
glavcom.ua
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МЗС Польщі повідомило, що Варшава фінансує Starlink для України, а не Маск
Польща поставляє Україні модеми та роутери для інтернет-зв'язку
фото з відкритих джерел

Польща профінансувала поставку терміналів та модемів Starlink для України та ЗСУ

Термінали Starlink, які отримала УКраїна, були профінансовані Польщею. Ілон Маск не мав до цього відношення. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пише Польське радіо.

Він зазначив, що саме Польща, а не Ілон Маск, фінансує модулі Starlink для України. Також додав, що Варшава продовжить підтримувати цей процес, оскільки Starlink дозволяє зберігати доступ до інтернету навіть у найскладніших умовах.

«Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею» , – сказав Сікорський.

Нагадаємо, що Starlink – це супутникова система, що забезпечує високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету. Українські військові активно використовують ці системи, особливо в районах поблизу лінії фронту, де доступ до мережі є складним. З початком повномасштабного вторгнення Польща почала передавати ці системи Україні. Станом на серпень 2022 року Україна отримала від Польщі 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що Українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. 

До слова, нещодавно Сили оборони знищили російський Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв'язком Starlink від SpaceX

Кількома днями раніше компанія Starlink, яка надає послуги супутникового інтернету і належить Ілону Маску, почала блокувати доступ до соцмережі X (раніше відома як Twitter) у Бразилії. Це сталося після того, як компанія змінила своє рішення та вирішила виконати постанову Верховного суду країни, попри попередню заяву про відмову виконувати цей наказ. 

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Теги: Польща Міноборони військові Україна Ілон Маск SpaceX Варшава росіяни інтернет

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