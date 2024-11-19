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Один із найпопулярніших браузерів у світі можуть виставити на торги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Один із найпопулярніших браузерів у світі можуть виставити на торги
Міністерство юстиції США проситиме суддю змусити Google продати браузер Chrome
фото із відкритих джерел

Мін'юст США звернеться до суду, щоб Google продала браузер Chrome

Міністерство юстиції США звернеться до суду з вимогою зобов'язати корпорацію Alphabet, яка володіє Google, продати браузер Chromу. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, представники прокуратури на засіданні, яке відбудеться 20 листопада, також планують попросити суддю встановити вимоги щодо ліцензування даних.

Зазначається, що Мін'юст зацікавлений у продажу браузера, оскільки він є одним із основних способів доступу до пошукової системи Google. Частка Chrome на ринку США складає 61%. У той же час представники Google заявили, що такі пропозиції «завдадуть збитків споживачам, розробникам та технологічному лідерству Америки».

5 серпня Федеральний суд округу Колумбія виніс ухвалу, в якій звинуватив Google у використанні свого домінуючого положення на ринку для збереження монополії на надання пошукових послуг та реклами в інтернеті. Згідно з ухвалою, Google заблокувала доступ конкурентів до майже 90% ринку інтернет-пошуку.

Раніше Росія оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube.

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Теги: суд США Google Міністерство юстиції інтернет Колумбія Chrome

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