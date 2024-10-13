Окупанти масово використовують нелегально отримані Starlink – The Washington Post

Системи Starlink сприяли останнім успіхам росіян на Донбасі

Окупанти почали масово використовувати нелегально отримані термінали зв'язку Starlink для підвищення ефективності ударів дронами та артилерією. Про це повідомляє Washington Post.

Журналісти пишуть, що зв’язок допомагає росіянам краще координувати дії під час наступальних операцій, використовувати більше дронів і точніше наводити артилерійський вогонь. Це відбувається, попри спроби США обмежити витік технологій, які входять до переліку заборонених для експорту до Росії.

Washington Post зауважує, що чорний ринок Starlink процвітає, дозволяючи терміналам потрапляти до Росії, а звідти на фронт. За словами українських військових, саме ці системи сприяли останнім успіхам росіян на Донеччині, зокрема у Вугледарі.

Нагадаємо, що Росія встановила Starlink на «Шахед». Журналісти зазначають, що завдяки Starlink та встановленої камери окупанти можуть використати Shahed у ролі вкрай далекобійного баражуючого боєприпасу з можливістю дорозвідки та ураження навіть рухомих цілей.

Як повідомлялося, представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами.

До слова, Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тис. одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України.