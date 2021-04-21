Російські хакери тероризують компанію Apple

Російське угруповання REvil стверджує, що викрало документацію, в якій йдеться про нові розробки компанії Apple

Американська Apple, ймовірно, стала жертвою хакерів з Росії. Російське угруповання REvil стверджує, що викрало документацію, в якій йдеться про нові розробки компанії, повідомляє американське інформаційне агентство Bloomberg.

Документи, начебто, було викрадено через Quanta Computer – тайванська компанію, яка є ключовим постачальником Apple. Вона переважно займається виробництвом ноутбуків Macbook.

Також Quanta Computer є виробником і для ряду інших великих і відомих замовників, таких як HP, Facebook і Google. Отже вона має велику кількість технічної документації.

Угруповання вимагачів REvil опублікувала в повідомлення, в якому говориться, що вона змогла проникнути у внутрішню мережу Quanta Computer. Ця публікація була розміщена в той же день, коли Apple проводила свою презентацію Spring Loaded.

За кілька днів до того публічний представник REvil заявив, що група ось-ось оголосить про свою «найбільшу атаку в історії». Це оголошення було зроблено російською мовою в каналі, де група REvil вербує нових учасників.

20 квітня угруповання назвала Quanta Computer своєї останньої жертвою і заявила, що компанія не висловила зацікавленості у викупі вкрадених даних.

Сама Quanta Computer визнала факт атаки, але не уточнила, чи вдалося зловмисникам викрасти будь-які відомості. Компанія співпрацює з правоохоронними органами та фахівцями в сфері інформаційної безпеки.

Хакери намагалися отримати від Quanta Computer викуп в розмірі $ 50 млн за ключ дешифрування для розблокування систем компанії.

До моменту завершення презентації Apple, угруповання REvil опублікувала схеми нового ноутбука американського гіганта, включаючи 15 зображень, детально описують внутрішню структуру того, що схоже на розроблений недавно Macbook.

На зображеннях вказані серійні номери конкретних компонентів, розміри та інші відомості. Одне із зображень підписано дизайнером Apple Джоном Андредісом і датоване 9 березня 2021 року.

Не отримавши викуп від Quanta Computer, група REvil тепер намагається натиснути на Apple, прагнучи отримати вигоду з вкрадених даних. Хакери вимагають від Apple виплатити викуп до 1 травня. До тих пір хакери будуть продовжувати публікувати нові файли кожен день, повідомляє REvil в своєму блозі.

Представник Apple відмовився коментувати питання про можливий компроміс.

Джерело: ITC.ua