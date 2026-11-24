Повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia відновило довіру інвесторів до компанії, однак загострило питання її фінансової стратегії. Агресивне фінансування власних клієнтів та розслідування можливих порушень експортних обмежень США створюють ризики не лише для виробника чипів, а й для всієї індустрії штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

У період між відставкою Хуанга та закриттям торгів у п’ятницю акції Nvidia впали майже на 28%. Повернення генерального директора дозволило відіграти більшу частину втрат. На думку видання, така реакція фондового ринку продемонструвала залежність перспектив компанії від фінансової політики її керівника.

Nvidia фактично перетворилася на «центральний банк» індустрії штучного інтелекту. Завдяки інвестиціям у власних клієнтів та постачальників компанія сформувала портфель акцій, вартість якого на кінець останнього кварталу перевищувала $100 млрд.

Крім того, виробник чипів фінансує компанії, які без додаткової підтримки не змогли б придбати необхідну кількість його продукції. Зокрема, Nvidia надала гарантії на $105 млрд для оренди компанією OpenAI центру обробки даних в американському штаті Огайо.

Ще до $125 млрд компанія пообіцяла виділити для забезпечення залишкової вартості активів у межах потенційних угод за участю банків Волл-стріт. Водночас жодну з цих угод поки остаточно не оформили.

Занепокоєння аналітиків викликає циклічний характер таких домовленостей. Nvidia фінансово підтримує компанії, які згодом купують її продукцію. На думку експертів, такий механізм здатний штучно стимулювати попит на чипи з боку підприємств, які не мають достатньо власних коштів.

Після відставки Хуанга тимчасова керівниця Nvidia Колетт Кресс закликала ретельніше оцінювати доцільність відповідних інвестицій. «Пріоритетом для Nvidia залишається повернення грошей акціонерам», – наголосила вона.

Водночас повернення Хуанга, за оцінкою The Wall Street Journal, здатне підштовхнути компанію до відновлення агресивнішої фінансової політики. У разі скорочення інвестицій у штучний інтелект наслідки можуть відчути не лише розробники відповідних технологій, а й постачальники обладнання, будівельні та інженерні компанії.

Про фінансову вразливість підприємств, діяльність яких залежить від капіталовкладень у розвиток штучного інтелекту, раніше також попереджав Банк міжнародних розрахунків.

Додатковою загрозою для Nvidia залишаються розслідування можливого постачання передових американських чипів до Китаю в обхід експортних обмежень. Очікується, що у грудні Хуанг даватиме свідчення перед Конгресом США.

Нагадаємо, що рада директорів американської технологічної компанії Nvidia 23 листопада поновила Дженсена Хуанга на посадах президента, генерального директора та члена ради директорів. Це сталося через 11 днів після його відставки на тлі скандалу навколо особистого життя. Акції виробника чипів підскочили більш ніж на 30% на попередніх торгах.