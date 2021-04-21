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    Що показала Apple на квітневій презентації: ТОП-5 новинок від компанії 2021

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    Apple - Що показала Apple на квітневій презентації: ТОП-5 новинок від компанії 2021
    Apple
    Фото з відкритих джерел

    Apple провела свою першу презентацію у 2021 році та показала дуже цікаві новинки

    Наприкінці квітня Apple провела свою першу презентацію у 2021 році. Компанії вдалося порадувати свої прихильників дуже цікавими новинками. А якщо ви пропустили онайлн-подію, ось вам топ-5 девайсів, які показали американці.

    AirTag

    AirTag – одна з найцікавіших новинок від Apple. Це брелок-мітка, що виглядає, як п’ятак. Її можна прикріпити до будь-якої речі, яку користувач боїться загубити.

    Через програму Find My iPhone вона допоможе швидко знайти загублену річ.

    Вартість однієї такої мітки – 30 доларів. Якщо купити одразу чотири AirTag, такий набір обійдеться у 99 доларів.

    Apple TV 4K

    Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот
    Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот

    Також в рамках презентації показали оновлену приставку Apple TV. Вона дає змогу відтворювати HDR-відео з високою кількістю кадрів.

    Цікаво, що тепер налаштувати телевізор може допомогти iPhone. Зокрема, смартфон дасть змогу відрегулювати баланс білого для поліпшення якості картинки.

    Оновили і пульт Apple Remote – він отримав сенсорну поверхню, новий дизайн і збільшену кількість кнопок.

    • Вартість моделі з 32 ГБ пам'яті – 179 доларів;
    • Версія з 64 ГБ пам'яті оцінена 199 доларів.

    iMac на M1

    Новий iMac, мабуть, став головною родзинкою вечора. Він теж отримав фірмовий чіп M1. При цьому моноблок отримав дуже тонкий корпус – 11,5 мм. Новий iMac оснащений 24-дюймовим дисплеєм 4,5K Retina, що підтримує True Tone.

    Також варто відзначити нову систему охолодження та Full HD камеру, яка працює з нейронним движком M1 для поліпшення якості відео.

    Але найбільше уваги привертає дизайн – 7 яскравих кольорів.

    Вартість нового iMac стартує від 1299 доларів.

    New purple iPhone 12

    Також компанія несподівано представила оновлений iPhone 12. Тобто це той самий минулорічний iPhone, але в новому кольорі – ніжно лавандовому. Виглядає по-весняному свіжо.

    iPad Pro

    iPad Pro
    iPad Pro

    Це перший планшет, що працює на базі фірмового чипа M1. Як кажуть в компанії, новинка на 50% продуктивніше, за попередника. А якщо порівнювати з першим iPad, то продуктивність зросла 1500 разів.

    Ще одна фішка новинки – дисплей Liquid Retina XDR. Як каже виробник, такий екран забезпечує дуже реальну передачу кольорів, на рівні XDR.

    • 11-дюймова версія оцінена у 799 доларів;
    • 12,9-дюймова модель коштує 1099 доларів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Apple
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