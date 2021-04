Що показала Apple на квітневій презентації: ТОП-5 новинок від компанії 2021

Наприкінці квітня Apple провела свою першу презентацію у 2021 році. Компанії вдалося порадувати свої прихильників дуже цікавими новинками. А якщо ви пропустили онайлн-подію, ось вам топ-5 девайсів, які показали американці.

AirTag – одна з найцікавіших новинок від Apple. Це брелок-мітка, що виглядає, як п’ятак. Її можна прикріпити до будь-якої речі, яку користувач боїться загубити.

Через програму Find My iPhone вона допоможе швидко знайти загублену річ.

Вартість однієї такої мітки – 30 доларів. Якщо купити одразу чотири AirTag, такий набір обійдеться у 99 доларів.

Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот

Також в рамках презентації показали оновлену приставку Apple TV. Вона дає змогу відтворювати HDR-відео з високою кількістю кадрів.

Цікаво, що тепер налаштувати телевізор може допомогти iPhone. Зокрема, смартфон дасть змогу відрегулювати баланс білого для поліпшення якості картинки.

Оновили і пульт Apple Remote – він отримав сенсорну поверхню, новий дизайн і збільшену кількість кнопок.

