Що показала Apple на квітневій презентації: ТОП-5 новинок від компанії 2021

Apple провела свою першу презентацію у 2021 році та показала дуже цікаві новинки

Наприкінці квітня Apple провела свою першу презентацію у 2021 році. Компанії вдалося порадувати свої прихильників дуже цікавими новинками. А якщо ви пропустили онайлн-подію, ось вам топ-5 девайсів, які показали американці.

AirTag

AirTag – одна з найцікавіших новинок від Apple. Це брелок-мітка, що виглядає, як п’ятак. Її можна прикріпити до будь-якої речі, яку користувач боїться загубити.

Через програму Find My iPhone вона допоможе швидко знайти загублену річ.

Вартість однієї такої мітки – 30 доларів. Якщо купити одразу чотири AirTag, такий набір обійдеться у 99 доларів.

Apple TV 4K

Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот

Також в рамках презентації показали оновлену приставку Apple TV. Вона дає змогу відтворювати HDR-відео з високою кількістю кадрів.

Цікаво, що тепер налаштувати телевізор може допомогти iPhone. Зокрема, смартфон дасть змогу відрегулювати баланс білого для поліпшення якості картинки.

Оновили і пульт Apple Remote – він отримав сенсорну поверхню, новий дизайн і збільшену кількість кнопок.

Вартість моделі з 32 ГБ пам'яті – 179 доларів;

Версія з 64 ГБ пам'яті оцінена 199 доларів.

iMac на M1

Apple’s redesigned iMac has a thinner display and comes in these bright colors: https://t.co/VP4IcFykSF pic.twitter.com/1yJAHyZdo6 — The Verge (@verge) April 20, 2021

Новий iMac, мабуть, став головною родзинкою вечора. Він теж отримав фірмовий чіп M1. При цьому моноблок отримав дуже тонкий корпус – 11,5 мм. Новий iMac оснащений 24-дюймовим дисплеєм 4,5K Retina, що підтримує True Tone.

Також варто відзначити нову систему охолодження та Full HD камеру, яка працює з нейронним движком M1 для поліпшення якості відео.

Але найбільше уваги привертає дизайн – 7 яскравих кольорів.

Вартість нового iMac стартує від 1299 доларів.

New purple iPhone 12

Here is Apple’s new purple iPhone 12: pic.twitter.com/CO4cb0jLtG — The Verge (@verge) April 20, 2021

Також компанія несподівано представила оновлений iPhone 12. Тобто це той самий минулорічний iPhone, але в новому кольорі – ніжно лавандовому. Виглядає по-весняному свіжо.

iPad Pro

iPad Pro

Це перший планшет, що працює на базі фірмового чипа M1. Як кажуть в компанії, новинка на 50% продуктивніше, за попередника. А якщо порівнювати з першим iPad, то продуктивність зросла 1500 разів.

Ще одна фішка новинки – дисплей Liquid Retina XDR. Як каже виробник, такий екран забезпечує дуже реальну передачу кольорів, на рівні XDR.

11-дюймова версія оцінена у 799 доларів;

12,9-дюймова модель коштує 1099 доларів.

Джерело: 24 канал