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Пентагон має намір закупити тисячу безпілотних винищувачів – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон має намір закупити тисячу безпілотних винищувачів – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Перші 100 літаків американські військові планують отримати у найближчі п'ять років

ВПС Сполучених Штатів планують закупити щонайменше тисячу безпілотних винищувачів, які зможуть діяти автономно завдяки штучному інтелекту. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Перші 100 літаків американські військові планують отримати у найближчі п'ять років. Зростаюча вартість існуючих військових літаків і досягнення в галузі програмного забезпечення змушують ВПС перейти на нове покоління безпілотних літаків.

За даними видання, безпілотні винищувачі будуть призначені для супроводу та захисту звичайних літаків (наприклад, F-35 або B-21), і на них може бути розміщене власне озброєння для атаки повітряних і наземних цілей. Передбачається, що безпілотні винищувачі мають допомогти у стримуванні Китаю.

Згідно зі специфікаціями ВПС, літаки зможуть літати зі швидкістю трохи нижче швидкості звуку, несучи ракети та інше озброєння для обстрілу ворожих літаків та наземних цілей, включаючи кораблі. }х також можна буде задіяти у розвідці та використовувати як «комунікаційний хаб». Бюджет програми розробки складає 6 млрд доларів. Відомо, що над програмою створення нового літака працюють Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та Anduril Industries. Вже до цього літа Пентагон хочеться визначитись із двома компаніями, які отримають такий контракт.

Відсутність екіпажу має дозволяти дронам виконувати більш ризиковані маневри, які пілоту фізично неможливо витримати, кажуть представники ВПС та розробники льотного програмного забезпечення.

У ВПС припускають, що один безпілотник обійдеться США в 20-30 млн доларів, хоча керівники галузі очікують, що зрештою вона знизиться приблизно до 10 млн доларів або навіть менше. Для порівняння – вартість F-35 становить близько 100 млн доларів, а один новий бомбардувальник B-21 оцінений у 750 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що відділ штучного інтелекту (ШІ) міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу. 

Проблеми з виділенням бюджету для технологічних розробок можуть мати неприємні наслідки на тлі чипової війни США і Китаю, яка стосується безпосередньо і нейромереж, а також програмно-апаратних пристроїв, здатних забезпечити військовим перевагу на полі бою.

Теги: бюджет Китай військові Пентагон штучний інтелект безпілотник озброєння

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