Adobe Flash припинив своє існування

У липні 2017 року Adobe оголосила про припинення підтримки Flash в 2020 році

Adobe Flash Player - колись популярний мультимедійний модуль, на який онлайн-контент спирався протягом багатьох років, офіційно припиняє роботу.

Про це повідомляє BBC.Україна.

Створений у 1996 році Flash виходив за межі простого відтворення відео, він допомагав людям втілювати свої ідеї у форматі мультимедіа.

Але знайти своє місце в добу смартфонів йому не вдалося. Adobe припинила підтримку Flash Player на операційній системі Windows 10.

Про це компанія попередила користувачів окремим повідомленням і закликала їх «негайно видалити Flash Player, щоб допомогти захистити свої системи».

А з 12 січня Adobe блокуватиме запуск будь-якого Flash-контенту.

Коли з'явився Flash, більшість користувачів «виходили» в інтернет через модемне з'єднання, яке було дуже повільним за сьогоднішніми стандартами.

А Flash дозволяв веб-дизайнерам і аніматорам створювати захопливий контент, який можна було завантажити відносно швидко. Flash – це більше, ніж просто анімація. Він дозволяв вебсайтам на кшталт YouTube транслювати високоякісне відео.

У 2009 році Adobe хвалилася, що Flash Player «встановили на 99% усіх настільних комп'ютерів, під'єднаних до інтернету». Але світ рухався у бік мобільних пристроїв, а Adobe повільно на це відреагував.

У квітні 2010 року Джобс написав відкритий лист під заголовком «Думки про Flash», в якому пояснив, чому Apple не дозволяє запускати Flash на iPhone та iPad.

Він стверджував, що Flash незручний у використанні на сенсорному екрані. Але головною причиною антипатії Джобса до Flash була проблема з безпекою цього продукту.

На зміну Adobe Flash Player прийшли нові стандарти на кшталт HTML5, які дозволяють робити те саме без інсталяції додаткових плагінів.

Великі бренди, такі як Facebook, Netflix і YouTube, вже транслювали відео на смартфони без Flash, а в листопаді 2011 року Adobe припинила розробку Flash для мобільних пристроїв.

У 2015 році Apple за замовчуванням відключила модуль у своєму веббраузері Safari, а Google Chrome почав блокувати деякі фрагменти Flash-контенту.

У липні 2017 року Adobe оголосила про припинення підтримки Flash в 2020 році. Це поставило під загрозу цілий пласт цифрової культури, яка хоч і застаріла, але мала право залишитися в історії мережі.

І рятувати від знищення флеш-ігри зголосилися ентузіасти.

У листопаді «архів інтернету» (The Internet Archive) почав зберігати на своєму сайті флеш-анімацію та ігри. Вони працюють на емуляторі Ruffle, а авторам проєктів пропонують завантажити свої роботи на сайт самостійно, щоб зберегти їх в історії.

Adobe випустила останнє заплановане оновлення для Flash і подякувала всім, хто користувався і створював контент Flash Player останні два десятиліття.

«Ми хочемо скористатися моментом, щоб подякувати всім нашим клієнтам і розробникам, які використовували та створювали дивовижний контент для Flash Player протягом останніх двох десятиліть, – заявили в Adobe. – Ми пишаємося тим, що Flash відіграв найважливішу роль у розвитку веб-контенту, зокрема анімації, інтерактивності, аудіо та відео».

Adobe виклала на своєму вебсайті інструкції з видалення Flash із комп'ютерів Windows та Mac.

«Видалення Flash Player допоможе захистити вашу систему, оскільки Adobe не планує випускати оновлення чи патчі безпеки після завершення терміну підтримки», – попереджає компанія.