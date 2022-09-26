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Окупанти готують масовані кібератаки в Україні та союзників: що під ударом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти готують масовані кібератаки в Україні та союзників: що під ударом
Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак
фото з відкритих джерел

Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення

Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

«Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони», – зазначили у розвідці.

Також Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, з 29 серпня до 11 вересня українська ІТ-армія паралізувала понад 2400 російських онлайн-ресурсів, зокрема російські медіа та сайти найбільших банків Росії.

Теги: ворог кібератака Міноборони розвідка

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