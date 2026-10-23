Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив про відновлення Starlink: радник президента розповів про реальну ситуацію

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив про відновлення Starlink: радник президента розповів про реальну ситуацію
Дмитро Литвин повідомив, що обмеження Starlink залишаються чинними
фото: Starlink

Попри заяву американського президента, українська сторона продовжує фіксувати обмеження супутникового зв'язку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до супутникового зв'язку Starlink. Однак радник президента Дмитро Литвин повідомив, що обмеження залишаються чинними. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Трампа та коментар Литвина в соцмережі X, оприлюднений під повідомленням журналіста The Wall Street Journal Алекса Ворда.

Американський президент підтвердив, що Маск відновив доступ України до системи. Водночас Трамп відмовився уточнювати, чи особисто звертався до бізнесмена з проханням скасувати обмеження.

«Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення. Здається, головне те, що він відновив доступ», – заявив Трамп.

На повідомлення журналіста Алекса Ворда про відновлення роботи супутникової системи відреагував Дмитро Литвин.

«Ми бачимо те саме обмеження. Тож наразі нічого не змінилося», – написав він у X.

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що обмеження Starlink залишаються чинними, попри повідомлення про їх скасування
Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що обмеження Starlink залишаються чинними, попри повідомлення про їх скасування
Фото: скриншот із соцмережі X

Нагадаємо, 22 жовтня «Главком» повідомляв із посиланням на The Wall Street Journal, що Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з проханням скасувати обмеження військової версії супутникового зв'язку для України.

За інформацією американського видання, після телефонної розмови між ними робота системи покращилася. Українська сторона зафіксувала збільшення швидкості зв'язку, однак повністю функціональність ще не відновилася.

Раніше «Главком» писав, що, за даними The Wall Street Journal, Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової супутникової системи.

Обмеження почали діяти 14 жовтня. Термінали втрачали зв'язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило використання українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів.

За інформацією журналістів, рішення застало зненацька не лише українських посадовців, а й частину представників американської адміністрації. Водночас співрозмовники видання по-різному описували роль Білого дому в запровадженні обмежень.

Як повідомляв «Главком», через перебої із супутниковим зв'язком українські військові втратили безпілотники на суму понад $1 млн. За даними The New York Times, окремі підрозділи були змушені майже на три доби призупинити бойові операції.

Також президент України Володимир Зеленський очікував відновлення роботи Starlink протягом 48 годин після переговорів зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом 20 жовтня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск президент Дмитро Литвин Starlink обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальне фото дев'ятьох західних лідерів. Білий дім, Вашингтон, США, 18 серпня 2025 року
Пора дорослішати: який урок Україна має винести з гри великих держав
20 жовтня, 13:03
За словами Трампа, динаміка втрат залишається вкрай високою
Трамп назвав цифри втрат у війні та заговорив про мир до зими
27 вересня, 15:59
Прем'єр Естонії закликав посилити удари по російських НПЗ
«Російські НПЗ мають перетворитися на руїни». Прем'єр Естонії звернувся до ЄС
10 жовтня, 14:58
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
15 жовтня, 09:32
Усмішка президента та коротка фраза стали відповіддю на запитання журналіста
Зеленський зробив показовий жест у відповідь на запитання про Трампа (відео)
16 жовтня, 15:48
Міндаугас Сінкявічюс заявив, що литовські служби уважно стежать за діяльністю ворожих держав
Невідомі намагалися підпалити підприємство зі Starlink у Литві
18 жовтня, 13:50
Трамп: Я хочу, щоб ця війна закінчилася
Трамп звинуватив Зеленського у небажанні припиняти війну
19 жовтня, 00:21
Nokia та Iceye представили Україні перспективу власної мережі зв'язку
Україна домовилася з фінськими компаніями про власний аналог Starlink
Сьогодні, 06:33
Трамп заявив про право балотуватися на третій президентський термін
Трамп знайшов аргумент для участі в наступних виборах президента США
Сьогодні, 08:26

Політика

Трамп оголосив про відновлення Starlink: радник президента розповів про реальну ситуацію
Трамп оголосив про відновлення Starlink: радник президента розповів про реальну ситуацію
Трамп знайшов аргумент для участі в наступних виборах президента США
Трамп знайшов аргумент для участі в наступних виборах президента США
Відмова від НАТО та зняття санкцій із Росії. Журналісти розсекретили черговий мирний план США
Відмова від НАТО та зняття санкцій із Росії. Журналісти розсекретили черговий мирний план США
Дипломатія без права на відповідь: чому Трамп дратується через опір Зеленського. Пояснення NYT
Дипломатія без права на відповідь: чому Трамп дратується через опір Зеленського. Пояснення NYT
Чи може перемога демократів на виборах змінити курс Трампа щодо України? Пояснення Politico
Чи може перемога демократів на виборах змінити курс Трампа щодо України? Пояснення Politico
Трамп підтвердив повернення Україні доступу до Starlink
Трамп підтвердив повернення Україні доступу до Starlink

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2026
139K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
94K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Навіщо Росії мирні переговори? ISW розкрив справжній план Кремля
Сьогодні, 08:58
В Україні до 20°, місцями дощитиме: погода на 23 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Вчора, 15:31
Росія засудила найстаршого кримського політв'язня до 18 років ув'язнення
Вчора, 14:56
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Вчора, 14:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua