Трамп оголосив про відновлення Starlink: радник президента розповів про реальну ситуацію

Попри заяву американського президента, українська сторона продовжує фіксувати обмеження супутникового зв'язку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск відновив доступ України до супутникового зв'язку Starlink. Однак радник президента Дмитро Литвин повідомив, що обмеження залишаються чинними. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Трампа та коментар Литвина в соцмережі X, оприлюднений під повідомленням журналіста The Wall Street Journal Алекса Ворда.

Американський президент підтвердив, що Маск відновив доступ України до системи. Водночас Трамп відмовився уточнювати, чи особисто звертався до бізнесмена з проханням скасувати обмеження.

«Я не хочу коментувати це, знаєте, чи я телефонував, чи хтось інший телефонував, це не має значення. Здається, головне те, що він відновив доступ», – заявив Трамп.

На повідомлення журналіста Алекса Ворда про відновлення роботи супутникової системи відреагував Дмитро Литвин.

«Ми бачимо те саме обмеження. Тож наразі нічого не змінилося», – написав він у X.

Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що обмеження Starlink залишаються чинними, попри повідомлення про їх скасування Фото: скриншот із соцмережі X

Нагадаємо, 22 жовтня «Главком» повідомляв із посиланням на The Wall Street Journal, що Дональд Трамп звернувся до Ілона Маска з проханням скасувати обмеження військової версії супутникового зв'язку для України.

За інформацією американського видання, після телефонної розмови між ними робота системи покращилася. Українська сторона зафіксувала збільшення швидкості зв'язку, однак повністю функціональність ще не відновилася.

Раніше «Главком» писав, що, за даними The Wall Street Journal, Маск особисто розпорядився обмежити швидкість роботи військової супутникової системи.

Обмеження почали діяти 14 жовтня. Термінали втрачали зв'язок під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Це ускладнило використання українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів.

За інформацією журналістів, рішення застало зненацька не лише українських посадовців, а й частину представників американської адміністрації. Водночас співрозмовники видання по-різному описували роль Білого дому в запровадженні обмежень.

Як повідомляв «Главком», через перебої із супутниковим зв'язком українські військові втратили безпілотники на суму понад $1 млн. За даними The New York Times, окремі підрозділи були змушені майже на три доби призупинити бойові операції.

Також президент України Володимир Зеленський очікував відновлення роботи Starlink протягом 48 годин після переговорів зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом 20 жовтня.