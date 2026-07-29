Головна Техно HiTech
search button user button menu button

ChatGPT видавав інструкції зі створення біозброї сотням користувачів – WSJ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ChatGPT видавав інструкції зі створення біозброї сотням користувачів – WSJ
Біологи, які проаналізували відповіді штучного інтелекту, назвали їх «смертельно точними»
фото ілюстративне

OpenAI заблокувала акаунти користувачів, але не повідомила про це правоохоронців

Чат-бот ChatGPT після оновлення минулого літа надав сотням користувачів по всьому світу інструкції зі створення та застосування біологічної зброї й отрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Що з'ясувало видання

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, моделі OpenAI, здебільшого не обмежені урядовими вимогами США, «терпляче» відповідали на запити користувачів – видавали покрокові інструкції, які співробітники компанії описали як достатньо прості, щоб їм міг слідувати школяр, який вивчає біологію.

Фахівці з біології та тероризму, які пізніше проаналізували частину діалогів чат-бота, оцінили окремі відповіді як «смертельно точні». За даними OpenAI, більшість запитів стосувалися саме виготовлення отрут.

Реакція компанії

Усіх користувачів, які надсилали подібні запити, в OpenAI заблокували. Водночас компанія не повідомила про інциденти правоохоронним органам – у США досі немає закону, який зобов'язував би розробників штучного інтелекту звітувати про кожну спробу отримати небезпечні інструкції.

В OpenAI визнали проблему й заявили, що постійно вдосконалюють системи безпеки, аби відповіді моделі не могли реально допомогти у виготовленні зброї. Компанія раніше вже впроваджувала систему раннього попередження для блокування запитів, здатних сприяти створенню біологічної зброї, а у квітні розгорнула окрему систему моніторингу для новіших моделей o3 і o4-mini.

Ширша проблема галузі

За словами журналістів, компанії, що розробляють штучний інтелект, ведуть постійну гру в кота і мишку: намагаються нарощувати можливості своїх моделей і водночас поспішають заблокувати відповіді на небезпечні запити. Це не перший випадок, коли безпекові прогалини ChatGPT потрапляють у публічний простір, – раніше вже повідомлялося про вразливості, які дозволяли зловмисникам красти дані користувачів через шкідливі запити.

Нагадаємо, OpenAI раніше повідомляла, що почала сканувати розмови користувачів ChatGPT – особливо тривожний контент, пов'язаний із погрозами нашкодити іншим, тепер передають співробітникам компанії для перевірки, а в окремих випадках можуть повідомляти поліцію. Дослідники штучного інтелекту тим часом неодноразово попереджали, що розвиток суперінтелекту вже за кілька років може становити загрозу для людства.

Читайте також:

Теги: технології OpenAI ChatGPT блокування виготовлення штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші готові українські ракети Patriot фізично зможуть з'явитися не раніше ніж за кілька років
Виробництво Patriot в Україні: головний виклик ще попереду
10 липня, 11:55
Борис Пісторіус визнав, що світ став небезпечнішим, і закликав країну готуватися до нових загроз
Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
4 липня, 04:29
ШІ-акторка Тіллі Норвуд стане головною героїнею фільму
Вперше в історії кіноіндустрії: Британія зніме повнометражний фільм із ШІ-акторкою
7 липня, 12:59
Мобільні оператори наразі проводять необхідні технічні роботи та готуються до запуску технології п'ятого покоління у столиці
Чи запрацює 5G у Києві вже з липня? Відповідь Мінцифри
7 липня, 18:58
Ігор Ласточкін показав спільне ШІ-фото з Михайлом Драпатим
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
22 липня, 17:29
Угоду розраховано на 30 років, і найближчим часом її має затвердити Конгрес США
США дозволили Саудівській Аравії збагачувати уран
23 липня, 04:26
Ерлінг Голанд став героєм діпфейку
У мережі завірусилося відео зі зляканим героєм Чемпіонату світу, створене штучним інтелектом
2 липня, 19:57
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Польща розсекретить дані про всю військову допомогу Україні
5 липня, 18:51
У Китаї занепокоїлися впливом штучного інтелекту на робочі місця
Китай змінив економічну стратегію через штучний інтелект
10 липня, 10:10

HiTech

ChatGPT видавав інструкції зі створення біозброї сотням користувачів – WSJ
ChatGPT видавав інструкції зі створення біозброї сотням користувачів – WSJ
Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
Google на межі катастрофи в Європі? Конкуренти готують потужний юридичний удар
19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
19 годин без посадки. Найбільш відстежуваний рейс світу успішно завершив політ
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
Компанія Apple визначилася із датою презентації перших смартокулярів
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX здійснила новий запуск Starship: як пройшов політ
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося
SpaceX вдруге скасувала 13-й випробувальний політ: що сталося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
27 липня, 15:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua