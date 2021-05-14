Українські військові показали, як слідкують за бойовиками за допомогою дрона

ЗСУ показали свій новий безпілотний дрон, який здатен зблизька стежити за позиціями ворога

Українська військова розвідка показала відео роботи безпілотника DJI FPV, який здатен на дуже низькій висоті і високій швидкості фіксувати до дрібниць позиції ворога.

Відео випробувань дрона розмістив на Youtube-каналі волонтер Роман Донік.

На кадрах відео можна побачити, як дрон на максимальній швидкості з високою чіткістю проводить розвідку ворожій території. Він до дрібниць фіксує бойовиків, їх об’єкти, укріплення і озброєння.

Саме завдяки цьому БПЛА вдалося виявити дві російських установки для автоматичного пуску протипіхотних мін ПОМ-2, а також нові позиції ворога.

Камера працює в режимі високої якості 4К, що дозволяє розглянути навіть крихітні дрібниці.

За словами Доніка, цей дрон значно спростить роботу українським розвідникам. Втім, щоб вміти ним керувати потрібні тренування, оскільки на високій швидкості дрон FPV можна дуже легко розбити.

Проте такі безпілотні апарати не є невразливими розвідниками. Нещодавно американці показали, як можна ефективно протидіяти цілій армії дронів. Детально про це ми розповідали у новині за цим посиланням.