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Збиратиме гроші на відновлення. Літак «Мрія» стане героєм гри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збиратиме гроші на відновлення. Літак «Мрія» стане героєм гри
фото ілюстративне

Кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака «Мрія»

Держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака «Мрія», який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.

«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП «Антонов», яке буде відбудовувати цей потужний літак», – зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator. У пресслужбі компанії зазначають, що наразі ДП «Антонов» виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.

Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року унаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».

Командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що літак «Мрія» можна було врятувати. За його словами, держпідприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на п’ять років у німецькому Лейпцигу. Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Командир літака наголосив, що пілоти не могли самі без команди керівництва вивозити літаки, однак було багато доказів того, що літаки з Гостомеля необхідно перемістити якомога швидше.

Наприкінці березня державний концерн «Укроборонпром» відсторонив від роботи директора «Антонова» Сергія Бичкова. А 4 квітня очільник концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав наказ про звільнення Бичкова.

Читайте також: Командир «Мрії»: Втрата літаків у Гостомелі – це службова недбалість
Теги: літак Мрія Антонов

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