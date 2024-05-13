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Військові кібери зупинили роботу езотеричних каналів поширення російської пропаганди

Катерина Іванова
glavcom.ua
Військові кібери зупинили роботу езотеричних каналів поширення російської пропаганди
Замість стартових сторінок на сайтах було розміщено зображення мертвого офіцера флоту РФ
фото: armyinform.com.ua

Так звані російські маги озвучували тези російської пропаганди

Військові кібери втрутилися в роботу понад 15 російських сайтів і зупинили їх роботу, про це повідомляє «Армія.Інформ».

Замість стартових сторінок на сайтах було розміщено зображення мертвого офіцера флоту РФ з написом «Славная традиция Черноморского флота России – героически утонуть. Украина уничтожила 30% Черноморского флота РФ».

Як зазначають в «Армія.Інформ», так звані маги, наприклад Єлєна Чєрноскутова чи Андрєй Пасєчнік (їхні сайти вражені - ред.), та представники руху «Аллат Ра» озвучували тези російської пропаганди. Працівники рекламних агентств виокремлювали їх у ролики та «рілзи» для соцмереж, а потім поширювали через сервіси генерації трафіка на кшталт tuberank.ru та icms.su (їх також уразили кібери - ред).

Як повідомляв «Главком», до дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини «Ахмат».

Раніше повідомлялося, українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві.

«Наші хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти)», – повідомив співрозмовник.

За даними джерел, це була операція хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

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Теги: армія пропаганда

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