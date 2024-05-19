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Бойовий медик, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Згадаймо Вадима Шумаду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Бойовий медик, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Згадаймо Вадима Шумаду
Коли почалася повномасштабна війна, Вадим Шумада пішов добровольцем на фронт
колаж: glavcom.ua

На початку повномасштабної війни Вадим пішов добровольцем на фронт, служив старшим бойовим медиком Третьої окремої штурмової бригади, нагороджений медаллю «За врятоване життя»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Вадима Шумаду.

Вадим Шумада народився 6 грудня 1980 року у місті Вишневе на Київщині. Після школи закінчив Національний медичний університет імені О. Богомольця, працював лікарем-анестезіологом у клініці Verum.

У цивільному житті Вадим Шумада працював лікарем-анестезіологом
У цивільному житті Вадим Шумада працював лікарем-анестезіологом
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабної війни, пішов добровольцем на фронт. Служив старшим бойовим медиком III-ї ОШБ. Загинув 10 травня поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Про загибель Шумади повідомила Вишнева міська громада.

Поховали героя у Вишневому на Алеї Героїв, що на міському кладовищі. Прощання із захисником відбулося 17 травня у церкві Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії (села Софіївська Борщагівка, вул. Храмова, 1).

Яким запам'ятали Вадима Шумаду рідні, колеги і друзі

Вадим Шумада з прапором України
Вадим Шумада з прапором України
фото Tetiana Prykhodko, Facebook

«Роботу медиків на війні неможливо переоцінити /Це янголи-охоронці, що героїчно рятують життя бійців. Але, на жаль завтра ми будемо прощатися з лікарем-анестезіологом клініки «Верум». Шумада Вадим з перших днів війни пішов добровольцем захищати і боронити нашу країну, був бойовим медиком Третьої окремої штурмової бригади, нагороджений медаллю «За врятоване життя». Вічна памʼять щирому українцю! Вічна памʼять медику, що зробив все можливе, щоб врятувати якомога більше життів побратимів. Вічна памʼять справжньому герою Шумаді Вадиму», – йдеться у публікації на сторінці клініки, де працював Вадим Шумада, зробленій напередодні прощання із захисником України.

Нагорода Вадима Шумади – медаль «За врятоване життя»
Нагорода Вадима Шумади – медаль «За врятоване життя»
фото клініка Verum, Facebook

«Шумада Вадим … ти на кожне свято казав телефоном, що я твій янгол-охоронець. А тепер ти наш?! Вибач, що зробили для тебе так замало! Дякую і вклоняюся до землі за те, що ти зробив для всіх нас. Але до того, що ти віддаси життя неможливо було приготуватися. Лети в Вальгаллу, мужній воїне та талановитий лікарю! Ти назавжди стібками та хрестиками вишитий в моєму серці. Щирі співчуття родині! Господи, як боляче…», – написала про Шумаду його колега, лікарка Тетяна Приходько. 

Вадим Шумада служив старшим бойовим медиком III-ї ОШБ
Вадим Шумада служив старшим бойовим медиком III-ї ОШБ
фото Юрій Кубрушко, Facebook

«На передовій загинув старший бойовий медик Шумада Вадим, з яким ми плідно співпрацювали. У цивільному житті Вадим був лікарем-анестезіологом. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять, друже», – написав співзасновник та координатор проєктів тактичної медицини благодійного фонду Leleka Foundation Юрій Кубрушко. 

У Вадима залишилися дружина, двоє неповнолітніх дітей та мама.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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