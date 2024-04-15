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Українські хакери зламали сайти, які підтримують військовий автопром РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські хакери зламали сайти, які підтримують військовий автопром РФ
Військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки
фото: Арміяinfo

До дня російського РЕБу були вражені сайти партнерів компанії «Ремдизель», яка випускає бронемашини «Ахмат»

Українські кіберфахівці уразили російські сайти, які підтримують компанії «Ремдизель», що випускає бронемашини «Ахмат». Про це інформує Арміяinfo.

Як зазначається, військові кібери зламали сервери та вивантажили інформацію 15 підприємств, які є партнерами російської оборонки.  Замість стартових сторінок цих компаній тепер можна побачити спалені «Леєр 2» і «Красухи» – російські засоби РЕБ.

Зокрема було вражено портали підприємств «ПромАрматура» і «ИнтерТестСтрой +» з населених пунктів Набережні Челни (Татарстан) і Митищі (Московська область). Обидві компанії є партнерами компанії «Ремдизель», яка випускає бронеавтомобілі «Ахмат».

Також було вражено філіали компанії «Рамтел», яка постачає фарби для оборонавтопрому РФ. Серед уражених цілей - електронний ресурс фірми «Вторцветмет», яка тісно пов’язана з Ярославським заводом гумових технічних виробів - постачальником шин для російських авто цивільного та військового призначення. Обидві компанії очолював Сергій Даленко, член партії «Єдина Росія».

Раніше повідомлялося, українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві.

Також повідомлялося, що Українські хакери зламали базу воєнно-промислового комплексу РФ.

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Теги: кібератака хакер

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