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Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
Ворог запускав кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку
фото ілюстративне

Минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури

У ніч на 14 травня російські окупанти атакували Черкаську область ударними безпілотниками, українські захисники знищили п'ять дронів Shahed, без жертв та пошкоджень інфраструктури. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Уночі ворог атакував область ударними БпЛА. Утім наші оборонці дали гідну відсіч. За попередньою інформацією, у результаті бойової роботи мобільних вогневих груп і радіоелектронної боротьби загалом знищено п'ять «шахедів», – написав Табурець.

З його слів, минулось без потерпілих і руйнацій об’єктів інфраструктури.

Перед тим Повітряні сили інформували, що ворог запустив кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку. За даними Повітряних сил, загалом минулої ночі було знищено 18 із 18 «шахедів». 

У ніч на 14 травня 2024 року ворог атакував 18-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму.

Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих «шахедів» у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської та Хмельницької областей.

Також повідомлялося, що унаслідок обстрілу Харкова сьогодні зранку, 14 травня, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. 

Теги: дрон Черкащина війна

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