Проігнорували окупований Крим: фламінго знову оселилися на Тузлівських лиманах

Під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго

За словами Русєва, у цьому році на Тузлівських лиманах вже тримається багато фламінго – біля 1500 птахів. І деякі з них вже почали гніздуватися

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» на Одещині почали гніздуватися рожеві фламінго.

Співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв повідомив, що під час обстеження узбережжя лиманів та Чорного моря науковці виявили багато фламінго.

За словами Русєва, у цьому році на Тузлівських лиманах вже тримається багато фламінго – біля 1500 птахів. І деякі з них вже почали гніздуватися.

«Між тим, нещодавно, на початку березня і у травні сусіди з ворожої країни писали з окупованих територій Азовського узбережжя і з окупованого Криму, що фламінго в них «планує». Вони навіть писали маячню для «своїх», що начебто «фламінго визнали Крим російським». Але, незважаючи на чудові природні умови, рожеві фламінго в черговий раз проігнорували окуповані ворогом українські території і вирішили, що у 2024 році, знову, як і в минулому році, оселяться на гніздуванні в Тузлівських лиманах», зазначив науковець.

У травні росіяни писали, шо фламінго «планує» оселитися на тимчасово окупованих територіях, на Азовському узбережжі та у Криму фото Іван Русєв, Facebook

Незважаючи на чудові природні умови, рожеві фламінго в черговий раз проігнорували окуповані ворогом українські території фото Іван Русєв, Facebook

Росіяни навіть писали маячню для «своїх», що начебто «фламінго визнали Крим російським», повідомляє науковець фото Іван Русєв, Facebook

Русєв зазначив, що служба держохорони нацпарку дбає про їх охорону та безпеку, а науковці спостерігають за впливом війни на довкілля.