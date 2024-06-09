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Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
колаж: glavcom.ua

До своєї останньої хвилини життя прикордонник Роман Гвоздецький служив українському народові

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гвоздецького. 

Прикордонник Роман Гвоздецький служив українському народові. Воїн загинув 29 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі Благодатного на Донеччині, повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Роман народився 30 жовтня 1994 року на Львівщині. По закінченні школи, за прикладом старшого брата, підписав у 2012 році контракт про проходження військової служби у лавах Державної прикордонної служби України. Як і брат Василь, обрав для себе фах кінолога.

З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Facebook

З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї. Він мав особливий хист до снайперської справи, вчив і тренував військовослужбовців свого та інших підрозділів. Щиро вірив, що його наука врятує не одне життя.

Роман мав особливий хист до снайперської справи, вчив і тренував військовослужбовців свого та інших підрозділів
Роман мав особливий хист до снайперської справи, вчив і тренував військовослужбовців свого та інших підрозділів
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Facebook

На початку січня 2023 року штаб-сержант Роман Гвоздецький вибув для виконання бойових завдань на Донеччину.

Під час одного з боїв у районі Благодатного 29 січня 2023 року ворог з трьох боків оточив позицію, яку утримував Роман зі своїм підрозділом. Прикордонники виконали бойове завдання і мали вийти з оточення. Для цього їм потрібно було подолати прострілювану ворогом відкриту сорокаметрову галявину. Коли їм врешті це вдалося, Роман почув у радіостанцію, що один з його побратимів залишився на позиції через поранення і повернувся за ним. Однак, вийти звідти йому не судилося. Він відстрілювався від ворога до того часу, доки одна з куль не обірвала його життя.

З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Facebook

Поховали Героя лише наприкінці березня 2023 року. До того часу він вважався зниклим безвісти. Чин похорону відбувся у населеному пункті Великі Мости, неподалік від рідного села прикордонника.

Поховали героя лише наприкінці березня 2023 року
Поховали героя лише наприкінці березня 2023 року
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Facebook
Чин похорону відбувся у населеному пункті Великі Мости, неподалік від рідного села прикордонника
Чин похорону відбувся у населеному пункті Великі Мости, неподалік від рідного села прикордонника
фото Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, Facebook

19 квітня 2024 року за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, наказом Голови Державної прикордонної служби України штаб-сержантові Роману Гвоздецькому присвоєно військове звання «майстер-сержант».

Указом Президента України від 26 липня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, майстер-сержанта Романа Гвоздецького було посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна

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