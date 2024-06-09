Загинув, допомагаючи пораненому побратиму вийти з оточення. Згадаймо Романа Гвоздецького
До своєї останньої хвилини життя прикордонник Роман Гвоздецький служив українському народові
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Романа Гвоздецького.
Прикордонник Роман Гвоздецький служив українському народові. Воїн загинув 29 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі Благодатного на Донеччині, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Роман народився 30 жовтня 1994 року на Львівщині. По закінченні школи, за прикладом старшого брата, підписав у 2012 році контракт про проходження військової служби у лавах Державної прикордонної служби України. Як і брат Василь, обрав для себе фах кінолога.
З початком повномасштабного вторгнення росіян Роман одним з перших став до зброї. Він мав особливий хист до снайперської справи, вчив і тренував військовослужбовців свого та інших підрозділів. Щиро вірив, що його наука врятує не одне життя.
На початку січня 2023 року штаб-сержант Роман Гвоздецький вибув для виконання бойових завдань на Донеччину.
Під час одного з боїв у районі Благодатного 29 січня 2023 року ворог з трьох боків оточив позицію, яку утримував Роман зі своїм підрозділом. Прикордонники виконали бойове завдання і мали вийти з оточення. Для цього їм потрібно було подолати прострілювану ворогом відкриту сорокаметрову галявину. Коли їм врешті це вдалося, Роман почув у радіостанцію, що один з його побратимів залишився на позиції через поранення і повернувся за ним. Однак, вийти звідти йому не судилося. Він відстрілювався від ворога до того часу, доки одна з куль не обірвала його життя.
Поховали Героя лише наприкінці березня 2023 року. До того часу він вважався зниклим безвісти. Чин похорону відбувся у населеному пункті Великі Мости, неподалік від рідного села прикордонника.
19 квітня 2024 року за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, наказом Голови Державної прикордонної служби України штаб-сержантові Роману Гвоздецькому присвоєно військове звання «майстер-сержант».
Указом Президента України від 26 липня 2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, майстер-сержанта Романа Гвоздецького було посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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