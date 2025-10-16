Головна Техно HiTech
YouTube «ліг»: користувачі з усього світу повідомляють про масовий збій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

В Україні YouTube працює нормально

У ніч проти 16 жовтня сотні тисяч користувачів зіткнулися з проблемами у роботі YouTube. Збій зачепив різні країни світу, зокрема США, країни Європи, Азії та Латинської Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Downdetector.

Зазначається, що перші повідомлення про проблеми почали надходити близько 2-3 години ночі. Користувачі скаржаться, що не можуть вмикати відео, сторінки не завантажуються або програвач видає повідомлення про помилки. У деяких випадках відео просто обриваються або зникає доступ до них повністю.

За інформацією Downdetector, понад 200 тисяч людей у США та Європі вже повідомили про труднощі з використанням платформи. Крім основного сервісу, проблеми спостерігаються також у YouTube Music і YouTube Kids.

Причини технічного збою наразі невідомі. Представники компанії поки не робили офіційних заяв, однак технічні команди вже працюють над відновленням стабільної роботи платформи.

Нагадаємо, YouTube представив нові інструменти на основі штучного інтелекту, які значно спростять роботу контент-креаторів та розширять можливості монетизації. Нові функції будуть впроваджуватися поступово до кінця 2025 та на початку 2026 року. 

Для коротких відео YouTube Shorts інтегрували генеративний інструмент DeepMind Veo 3 Fast. Він зможе автоматично створювати фонові зображення та анімацію до відео, змінювати стиль і додавати реквізит. Також з’явиться інструмент «мова в пісню», який перетворюватиме діалоги на музичний супровід.

Як повідомлялося, в новій версії ChatGPT, яка незабаром вийде, з'явиться контент для дорослих. Про це повідомив в соцмережі Х генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

«Ми зробили ChatGPT досить обмеженим, щоб бути впевненими, що обережно ставимося до питань психічного здоров'я. Ми розуміємо, що це зробило його менш корисним/приємним для багатьох користувачів, які не мали проблем із психічним здоров'ям, але, зважаючи на серйозність питання, ми хотіли зробити все правильно. Тепер, коли нам вдалося пом'якшити серйозні проблеми із психічним здоров'ям і ми маємо нові інструменти, ми зможемо безпечно послабити обмеження в більшості випадків», – йдеться у дописі.

До слова, компанія OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами, що дозволяє керувати сторонніми сервісами, не покидаючи інтерфейс чат-бота. Тепер користувачі можуть, наприклад, створити плейлист у Spotify або знайти нерухомість на Zillow, не залишаючи вікно чат-бота.

