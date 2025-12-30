Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту

Вартість угоди складе щонайменше $2 млрд

Meta оголосила про купівлю китайського стартапу у сфері штучного інтелекту Manus. Розробник стверджував, що ШІ-асистент перевершує DeepResearch від OpenAI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Manus входить до переліку китайських технологічних компаній, які відкрилися в Сінгапурі на тлі напружених відносин між США та Китаєм. Стартап розробив універсального ШІ-помічника, що може виконувати функції цифрового співробітника, зокрема завдання з досліджень і автоматизації, потребуючи мінімальних підказок.

За даними джерел агентства, вартість угоди оцінюється від $2 до $3 млрд. Компанія, яка є частиною Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co., просувала свій продукт, безкоштовно виконуючи десятки завдань для користувачів платформи X. Meta зазначила, що планує експлуатувати і продавати асистента Manus AI, а також інтегрує сервіс у свої споживчі та бізнес-продукти, включаючи Meta AI.

