Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Meta купує китайський стартап Manus для розвитку передового штучного інтелекту
Meta зазначила, що планує експлуатувати і продавати асистента Manus AI
фото: AP

Вартість угоди складе щонайменше $2 млрд

Meta оголосила про купівлю китайського стартапу у сфері штучного інтелекту Manus. Розробник стверджував, що ШІ-асистент перевершує DeepResearch від OpenAI. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Manus входить до переліку китайських технологічних компаній, які відкрилися в Сінгапурі на тлі напружених відносин між США та Китаєм. Стартап розробив універсального ШІ-помічника, що може виконувати функції цифрового співробітника, зокрема завдання з досліджень і автоматизації, потребуючи мінімальних підказок.

За даними джерел агентства, вартість угоди оцінюється від $2 до $3 млрд. Компанія, яка є частиною Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co., просувала свій продукт, безкоштовно виконуючи десятки завдань для користувачів платформи X. Meta зазначила, що планує експлуатувати і продавати асистента Manus AI, а також інтегрує сервіс у свої споживчі та бізнес-продукти, включаючи Meta AI.

Нагадаємо, чат-бот Grok, створений компанією xAI Ілона Маска, очолив грудневий рейтинг надійності штучного інтелекту за 2025 рік. Згідно з дослідженням аналітичної компанії Relum, ця модель продемонструвала найнижчий рівень «галюцинацій», тоді як популярні сервіси від Google та OpenAI показали значно гірші результати.

До слова, стрімке впровадження штучного інтелекту у повсякденне життя створює нові виклики для світового ринку праці. Вже сьогодні фахівці певних галузей стикаються з ризиком повної автоматизації їхніх обов'язків.

Теги: штучний інтелект Meta

