В оновленому ChatGPT буде доступний контент для дорослих

Генеральний директор OpenAI: У грудні ми дозволимо ще більше

В новій версії ChatGPT, яка незабаром вийде, з'явиться контент для дорослих. Про це повідомив в соцмережі Х генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає «Главком».

«Ми зробили ChatGPT досить обмеженим, щоб бути впевненими, що обережно ставимося до питань психічного здоров'я. Ми розуміємо, що це зробило його менш корисним/приємним для багатьох користувачів, які не мали проблем із психічним здоров'ям, але, зважаючи на серйозність питання, ми хотіли зробити все правильно. Тепер, коли нам вдалося пом'якшити серйозні проблеми із психічним здоров'ям і ми маємо нові інструменти, ми зможемо безпечно послабити обмеження в більшості випадків», – йдеться у дописі.

Сем Альтман зазначив, що за кілька тижнів буде представлено нову версію ChatGPT. «За кілька тижнів ми плануємо випустити нову версію ChatGPT, яка дозволить людям мати особистість, яка поводиться більше так, як подобалося людям у 4o (ми сподіваємося, що це буде краще!). Якщо ви хочете, щоб ваш ChatGPT реагував дуже по-людськи, використовував безліч емодзі або поводився як друг, ChatGPT повинен це робити (але тільки якщо ви цього хочете, а не тому, що ми максимізуємо використання)», – сказав він.

Генеральний директор OpenAI додав: «У грудні, коли ми повністю впровадимо вікові обмеження та в рамках нашого принципу «ставитися до дорослих користувачів як до дорослих», ми дозволимо ще більше, наприклад, еротику для перевірених дорослих».

До слова, компанія OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами, що дозволяє керувати сторонніми сервісами, не покидаючи інтерфейс чат-бота. Тепер користувачі можуть, наприклад, створити плейлист у Spotify або знайти нерухомість на Zillow, не залишаючи вікно чат-бота.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.