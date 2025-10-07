Головна Техно HiTech
search button user button menu button

OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами
фото: depositphotos.com

Найближчим часом OpenAI планує додати підтримку ще деяких додатків

Компанія OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами, що дозволяє керувати сторонніми сервісами, не покидаючи інтерфейс чат-бота. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Тепер користувачі можуть, наприклад, створити плейлист у Spotify або знайти нерухомість на Zillow, не залишаючи вікно чат-бота. По суті, це нагадує «міні-додатки», вбудовані у платформи на кшталт Telegram або Discord, або розширення для Dynamic Island на iPhone, але з елементами штучного інтелекту. Користувач продовжує спілкуватися з ChatGPT, паралельно задаючи йому команди для взаємодії з іншими сервісами.

Spotify

Інтеграція зі Spotify дає змогу зв'язати акаунт із ChatGPT і шукати музику, альбоми або створювати персональні плейлисти. Можна, наприклад, попросити ШІ скласти добірку з улюбленими альтернативними рок-гуртами або порекомендувати подкасти за темою розмови.

Користувачі безкоштовної версії Spotify отримають доступ до наявних плейлистів – на кшталт New Music Friday або Discover Weekly, а підписники Premium зможуть створювати повністю персоналізовані треки.

Інтерфейс Spotify
Інтерфейс Spotify
фото: Spotify

Canva

Застосунок Canva всередині ChatGPT дає змогу створювати, переглядати і редагувати дизайн прямо в інтерфейсі чат-бота. Досить написати: «Створи пост для Instagram про майбутній розпродаж» – і ChatGPT згенерує готовий макет, який можна доопрацювати за допомогою підказок. Готовий дизайн можна відкрити в Canva для подальшого редагування.

Інтерфейс Canva
Інтерфейс Canva
фото: Canva

Figma

нтеграція з Figma розширює можливості для візуалізації даних. ChatGPT може пропонувати варіанти діаграм, редагувати наявні схеми або допомагати з ідеями візуалізації.

За необхідності користувач може перейти до редагування в самій Figma однією кнопкою.

Інтерфейс Figma
Інтерфейс Figma
фото: Figma

Expedia

Інтеграція з Expedia дає змогу планувати поїздки просто в чаті. Наприклад, можна запитати «Готель у Парижі до 400 доларів у листопаді» – і ChatGPT запропонує варіанти розміщення, перельоти й актуальні ціни. Аналогічний інструмент запустила і Booking.com.

Інтерфейс Expedia 
Інтерфейс Expedia 
фото: OpenAI

Coursera

За допомогою інтеграції Coursera користувачі зможуть отримувати доступ до навчальних матеріалів платформи, відео та курсів. ChatGPT може рекомендувати контент за темою розмови або підбирати лекції за запитом користувача.

Інтерфейс Coursera 
Інтерфейс Coursera 
фото: OpenAI

Плани OpenAI щодо розвитку інтеграцій

Найближчим часом OpenAI планує додати підтримку нових застосунків, зокрема Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor і AllTrails. Поки що ці функції недоступні користувачам у країнах ЄС.

Пізніше цього року компанія відкриє можливість стороннім розробникам створювати власні додатки для ChatGPT. Вони будуть опубліковані в спеціальному каталозі.

Згідно з керівництвом OpenAI, всі інтеграції мають бути зрозумілими, корисними і безпечними, а також приносити реальну користь користувачеві – наприклад, допомагати з бронюванням, замовленням їжі, відстеженням доставки або перевіркою доступності послуг. Використання застосунків для реклами, складних сценаріїв або недоречних повідомлень буде заборонено.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію. 

Читайте також:

Теги: ChatGPT штучний інтелект інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідження Microsoft наголошує, що ШІ сьогодні скоріше допомагає та доповнює людську працю, аніж повністю її замінює
Які професії виживуть в епоху ШІ: дослідження
7 вересня, 21:15
ChatGPT попереджатиме батьків у критичних випадках
OpenAI запустила версію ChatGPT для підлітків
19 вересня, 17:02
Суперінтелект стає небезпечним для людей
«Всі помруть». Дослідники попереджають, що штучний інтелект загрожує людству
22 вересня, 11:35
xAI Ілона Маска випустила Grok 4 Fast
Компанія Маска представила надшвидку та дешеву ШІ-модель
22 вересня, 14:59
Компанія співпрацює зі швейцарським стартапом Corintis для доведення технології до масового використання
Microsoft представила нову систему охолодження для AI-чипів
25 вересня, 19:38
Маск також подавав численні позови проти OpenAI через її відносини з Microsoft
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
26 вересня, 18:39
Штучний інтелект стає дуже небезпечним для психічного здоров'я
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
29 вересня, 08:24
За словами Ілона Маска, бета-версія Grokipedia має запрацювати протягом двох тижнів
Маск оголосив про запуск конкурента Вікіпедії
Вчора, 07:24
Створений штучним інтелектом фруктово-винний коктейль
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
29 вересня, 16:10

HiTech

OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
Financial Times: ЄС скорочує залежність від США та Китаю у сфері ШІ
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Штучний інтелект може захопити контроль над світом – глава OpenAI
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
Чорне море під контролем: Франція надіслала Румунії «антикварні» патрульні літаки
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
У психіатричних клініках дедалі більше пацієнтів з ШІ-психозом
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці
Компанія Маска звинувачує OpenAI у системі крадіжки комерційної таємниці

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua