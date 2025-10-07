OpenAI інтегрувала додатки у ChatGPT: деталі нових функцій

Найближчим часом OpenAI планує додати підтримку ще деяких додатків

Компанія OpenAI запустила нові інтеграції ChatGPT зі сторонніми сервісами, що дозволяє керувати сторонніми сервісами, не покидаючи інтерфейс чат-бота. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Тепер користувачі можуть, наприклад, створити плейлист у Spotify або знайти нерухомість на Zillow, не залишаючи вікно чат-бота. По суті, це нагадує «міні-додатки», вбудовані у платформи на кшталт Telegram або Discord, або розширення для Dynamic Island на iPhone, але з елементами штучного інтелекту. Користувач продовжує спілкуватися з ChatGPT, паралельно задаючи йому команди для взаємодії з іншими сервісами.

Spotify

Інтеграція зі Spotify дає змогу зв'язати акаунт із ChatGPT і шукати музику, альбоми або створювати персональні плейлисти. Можна, наприклад, попросити ШІ скласти добірку з улюбленими альтернативними рок-гуртами або порекомендувати подкасти за темою розмови.

Користувачі безкоштовної версії Spotify отримають доступ до наявних плейлистів – на кшталт New Music Friday або Discover Weekly, а підписники Premium зможуть створювати повністю персоналізовані треки.

Інтерфейс Spotify фото: Spotify

Canva

Застосунок Canva всередині ChatGPT дає змогу створювати, переглядати і редагувати дизайн прямо в інтерфейсі чат-бота. Досить написати: «Створи пост для Instagram про майбутній розпродаж» – і ChatGPT згенерує готовий макет, який можна доопрацювати за допомогою підказок. Готовий дизайн можна відкрити в Canva для подальшого редагування.

Інтерфейс Canva фото: Canva

Figma

нтеграція з Figma розширює можливості для візуалізації даних. ChatGPT може пропонувати варіанти діаграм, редагувати наявні схеми або допомагати з ідеями візуалізації.

За необхідності користувач може перейти до редагування в самій Figma однією кнопкою.

Інтерфейс Figma фото: Figma

Expedia

Інтеграція з Expedia дає змогу планувати поїздки просто в чаті. Наприклад, можна запитати «Готель у Парижі до 400 доларів у листопаді» – і ChatGPT запропонує варіанти розміщення, перельоти й актуальні ціни. Аналогічний інструмент запустила і Booking.com.

Інтерфейс Expedia фото: OpenAI

Coursera

За допомогою інтеграції Coursera користувачі зможуть отримувати доступ до навчальних матеріалів платформи, відео та курсів. ChatGPT може рекомендувати контент за темою розмови або підбирати лекції за запитом користувача.

Інтерфейс Coursera фото: OpenAI

Плани OpenAI щодо розвитку інтеграцій

Найближчим часом OpenAI планує додати підтримку нових застосунків, зокрема Uber, DoorDash, Instacart, OpenTable, Target, Peloton, Tripadvisor і AllTrails. Поки що ці функції недоступні користувачам у країнах ЄС.

Пізніше цього року компанія відкриє можливість стороннім розробникам створювати власні додатки для ChatGPT. Вони будуть опубліковані в спеціальному каталозі.

Згідно з керівництвом OpenAI, всі інтеграції мають бути зрозумілими, корисними і безпечними, а також приносити реальну користь користувачеві – наприклад, допомагати з бронюванням, замовленням їжі, відстеженням доставки або перевіркою доступності послуг. Використання застосунків для реклами, складних сценаріїв або недоречних повідомлень буде заборонено.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI запускає спеціальну, адаптовану версію ChatGPT для користувачів, яким ще не виповнилося 18 років. Якщо система визначить, що користувач неповнолітній, його автоматично перенаправлять на цю версію.