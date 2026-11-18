Відеохостинг YouTube змінює систему підрахунку переглядів відео на телевізорах. Тепер платформа враховуватиме не лише факт відтворення ролика, а й приблизну кількість людей, які одночасно дивляться його перед екраном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Новий показник отримав назву co-views (спільні перегляди). Він застосовуватиметься до звичайних відео, коротких роликів Shorts і прямих трансляцій. Наприклад, якщо один ролик на телевізорі одночасно дивляться троє людей, система зможе врахувати три перегляди замість одного.

Водночас YouTube наголошує, що для визначення кількості глядачів не використовуватиме камери, мікрофони або датчики телевізорів. Натомість платформа застосовуватиме статистичну модель, яка враховує демографічні закономірності та тривалість перегляду. Таким чином кількість людей перед екраном оцінюватиметься приблизно, а не визначатиметься безпосередньо.

У компанії пояснюють, що нововведення має наблизити систему підрахунку до стандартів телевізійної індустрії. Традиційне телебачення також використовує статистичні методи для оцінювання кількості людей, які дивляться певну програму.

Важливо, що нові правила застосовуватимуться лише до майбутніх переглядів на телевізорах. Раніше накопичену статистику перераховувати не будуть. Крім того, зміни не вплинуть на рекламні доходи авторів, монетизацію каналів та відповідність вимогам партнерської програми YouTube.

Нагадаємо, у серпні 2026 року YouTube вже оновив принцип підрахунку переглядів, почавши зараховувати їх із моменту запуску відео. Тоді компанія попереджала авторів, що через нову методику статистика переглядів може зростати швидше.

Раніше «Главком» повідомляв про запуск YouTube Shorts в Україні. Сервіс коротких вертикальних відео став доступним українським користувачам у липні 2021 року. Формат створили як альтернативу TikTok, а згодом він став одним із ключових напрямів розвитку платформи.

Також «Главком» писав про зміни у відображенні дизлайків на YouTube. Після рішення платформи приховати публічний лічильник негативних оцінок розробники створили розширення, яке дозволяло користувачам знову бачити приблизну кількість позначок «Не подобається».