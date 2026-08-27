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Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися
Meta посилює правила користування соцмережами для підлітків
фото: з відкритих джерел

Соцмережі запроваджують нові правила для підлітків

Meta погодилася обмежити час, який підлітки проводять у Facebook та Instagram. Нові правила є частиною мирової угоди з генеральними прокурорами штатів США, яку ще має затвердити суд. Про це повідомляє MacRumors, передає «Главком».

Які обмеження запровадять

Якщо суд схвалить угоду, для користувачів віком до 18 років діятимуть нові правила:

  • сумарне використання Facebook та Instagram обмежать двома годинами на день;
  • з опівночі до 6:00 платформи блокуватимуть доступ до основних функцій;
  • з 8:00 до 15:00 вимикатимуть більшість push-сповіщень;
  • кожні 15 хвилин безперервного користування підліткам нагадуватимуть про час у соцмережах;
  • користувачі зможуть відмовитися від персоналізованої стрічки та вимкнути автоматичне відтворення відео;
  • кількість лайків і реакцій для неповнолітніх можуть приховувати.
  • Батьки матимуть можливість змінювати встановлений ліміт часу.

Meta закликала TikTok та YouTube приєднатися

У Meta вважають, що обмеження лише у Facebook та Instagram не розв’яжуть проблему надмірного користування соцмережами. Компанія закликала TikTok і YouTube запровадити аналогічні правила для неповнолітніх.

Meta опублікувала відкритий лист із пропозицією встановити для підлітків ліміт в одну годину на день, запровадити нічний режим та перевірку віку. Компанія також закликала TikTok і YouTube сплатити по $5,3 млрд.

Якщо конкуренти погодяться, Meta планує посилити власні правила. Зокрема, денний ліміт становитиме одну годину для кожної з платформ, а нічне блокування триватиме з 22:00 до 7:00.

Гроші та судові позови

Meta виплатить штатам США близько $18 млрд на програми, пов’язані з безпекою молоді в інтернеті. Платіж розтягнуть на 10 років. Для порівняння, чистий прибуток компанії у 2025 році становив $60,5 млрд.

Водночас $5,3 млрд із цієї суми Meta виплатить лише за умови, що TikTok і YouTube запровадять аналогічні обмеження.

До мирової угоди Meta брала участь у федеральному судовому процесі. За даними Reuters, Каліфорнія, Колорадо, Кентуккі та Нью-Джерсі вимагали від компанії цивільних штрафів майже на $200 млрд. Угоду уклали перед тим, як генеральний директор Meta Марк Цукерберг мав давати свідчення в суді.

Водночас Флорида відмовилася від мирової угоди та продовжить судовий розгляд. До домовленості також не приєднався Нью-Мексико – цей штат раніше цього року виграв власний позов проти Meta.

Угода стосується США та набуде чинності після її затвердження судом.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Апеляційний суд США дозволив продовжити розгляд тисяч позовів проти Meta, Google, TikTok і Snapchat. Компанії звинувачують у розробці платформ, які, за словами позивачів, можуть викликати залежність у молодих користувачів.

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Теги: Facebook Instagram TikTok соцмережі

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