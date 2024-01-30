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Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала перші кошти від підсанкційних осіб
Україна отримала понад 32 млн грн підсанкційних осіб
фото з відкритих джерел

Кошти Ворони, Дерипаски та Сальдо будуть спрямовані на відновлення інфраструктури України

До державного бюджету надійшли перші санкційні гроші – понад 32 млн грн. Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

Йдеться про власні кошти ексчиновника часів Януковича Дмитра Ворони, який після 2014 року перейшов на бік Росії, а в грудні 2022 року став «сенатором» тимчасово захопленої території Запорізької області, та херсонського колаборанта Володимира Сальдо, а також фінанси з підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

«Це стало можливим завдяки спільній роботі уряду, Мінʼюсту, ФДМУ, правоохоронних органів та судової ланки. Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів», – заявив Коваль.

Очільник Фонду державного майна додав, що кошти ворогів України будуть спрямовані на відновлення інфраструктури.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

Згодом комітет Сенату США схвалив закон, який допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи і передати їх Україні.

До слова, можлива конфіскація активів РФ неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах.

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Теги: гроші санкції Фонд державного майна колабораціонізм

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